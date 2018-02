„Kostenlose“ PlayStation Plus Spiele für Februar 2018 offiziell enthüllt

Sony hat heute Abend endlich die im Playstation Abonnement enthaltenen „kostenlosen“ Titel für den Februar 2018 enthüllt und diese könnten den ein oder anderen Playstation Plus User enttäuschen, der gehofft hat „Dark Souls 2“ oder „Far Cry 4“ darunter finden zu können. Leider ist keiner der beiden Titel ab kommenden Dienstag, den 06.Februar 2018, dabei. Für welche Titel Sony sich entschieden hat, könnt ihr der Übersicht unterhalb des Artikels entnehmen.

Bis zum 06.Februar könnt ihr euch noch „Deus Ex: Mankind Divided“ (PS4), „Batman: The Telltale Series“ (PS4), „StarBlood Arena“ (PS Plus-Bonus – PS VR benötigt), „That’s You!“ (PS Plus-Bonus – PlayLink), „Sacred 3“ (PS3), „The Book of Unwritten Tales 2“ (PS3), „Psycho-Pass: Mandatory Happiness“ (PS Vita) und „Uncanny Valley“ (PS Vita & PS4) als Playstation Plus User „Kostenlos“ herunterladen und spielen solange eurer Abo währt.

Wer zur Zeit kein Playstation Plus Abo abgeschlossen hat und es gerne erneuern würde, dem bietet Sony gerade eine attraktive Aktion an, denn wer sich jetzt für ein Jahresabo über den offiziellen Playstation Store entschließt, dem packt der Publisher das Spiel „Far Cry 4“ obendrauf. Eine Jahresmietgliedschaft kostet aktuell 59,99 euro.

PlayStation Plus im Februar 2018

Knack (PS4)

RiME (PS4)

StarBlood Arena (PS Plus Bonus – PSVR benötigt)

Spelunker HD (PS3)

Mugen Souls Z (PS3)

Exiles End (PS Vita)

Grand Kingdom (PS Vita & PS4)