Victor Vran Overkill Edition – Darum kennt ihr alle Charaktere

In Kürze erscheint die Victor Vran Overkill Edition. Aber bereits bei der Playstation 4 Edition und der Steam Variante kannte man die Stimmen. Die Stimme von Victor Vran selbst, erkannte man schnell als die Stimme von Dominic Toretto oder Triple X, kurzum er Sprecher de Protagonisten spricht Vin Diesels deutsche Stimme. Auch die anderen Darsteller und Stimmen sind bekannte Persönlichkeiten.

Die Sprecher sind zum Beispiel Martin Keßler (Vin Diesel), Thorsten Michaelis (Benicio del Toro, Wesley Snipes), Marion von Stengel (Pamela Anderson, Lara Croft), Deborah Mock (Naruto Shippuden: Rin), Erik Schäffler (Nebenrollen in Batman, Dr.Strange). Haemimont Games haben sich richtig in Unkosten gestürzt um uns zu unterhalten.

Wir sind der Meinung das das positive Bild vom Spiel durch die Stimmen durchaus gewinnt. Jetzt wisst ihr aber warum euch das gesamte Spiel so bekannt vorkommt und ihr euch mit nahezu allen Stimmen wohl fühlt. Nehmt den Dämonenjäger in eure Spielesammlung auf, denn Immerhin ist Vin Diesel ja nicht das erste Mal auf der Jagd nach Dämonen und bösen kleinen Viechern… (Riddick, Pitch Black, Last Witch Hunter…)