Square Enix kündigt neues Sandbox MMO an

Publihser und Entwickler Square Enix hat heute das Release Datum für ein neues Sandbox MMO angekündigt. Boundless soll die Spieler in eine komplett selbstverwaltete Welt versetzen in der alle zusammen spielen können. Das Spiel wurde von den Wonderstruck Studios UK entwickelt und wird in bereits in Kürze erscheinen. Als Release Datum wird der

11.September 2018 angegeben. Das Spiel wird für alle Spieler, damit sind PC Spieler UND PS4 Spieler gemeint, im gleichen Universum ablaufen. Es wird keine Systemtrennung geben und alle Welten werden zeitgleich existieren. Die einzelnen Spielwelten sind durch Portale getrennt, so ist eine größere Anzahl an Spielwelten und vor allem individualisierbarer Level möglich. Das Prinzip kennen wir bereits von Portal Knights.

Ihr könnt bei Boundless entweder als einfacher Nomade starten und als dieser Einzelgänger leben, oder aber eine eigene Siedlung auf dem Planeten eurer Wahl anlegen. Diese könnt ihr dann zum Beispiel mit neuen Bewohnern füllen und die Siedlung zum Dorf, zur Stadt, ja sogar zur Hauptstadt eures Planeten ausbauen. Aber seid gewahr, andere Spieler haben vielleicht den gleichen Plan und wollen euch den Titel “Viceroy” streitig machen.

In Boundless liegt es an euch ob ihr eine große Burg erschaffen wollt, die sich gegen alle wehren kann, ob ihr eine funktionierende Wirtschaft aufbaut. Vielleicht wollt ihr aber auch lieber euer technologisches Meisterstück erschaffen, alles ist möglich in Boundless. Wenn ihr Boundless spielt entscheidet ihr, zusammen mit der ganzen Welt wie das Spiel aussehen wird. Die Spielwelt entwickelt sich durch das einwirken der Community ständig weiter. Hier die Key features von Boundless:

Kolonisiert Planeten und erbaut Siedlungen. Fördert diese dank des Prestige Systems bis zu Hauptstadt der Welt

crafted Waffen, Blöcke, Möbel, Werkzeuge, Essen und vieles vieles mehr

gebt eure Skillpunkte im Skilltree aus und entscheidet selbst wie sich euer Charakter entwickeln wird und wie ihr spielen wollt

erfüllt Quests und nehmt an Events teil um euren Charakter aufzuleveln

Erschafft und pflegt ein Portal zwischen den Welten für euch und alle anderen Spieler

Handelt Items oder baut einen eigenen Shop auf in dem andere eure Items kaufen können

Bereist verschiedenste andere Welten, entdeckt neue wunderliche und seltsame Kreaturen und vieles mehr.

Boundless wird damit eines der wenigen Spiele das PC und PS4 Spieler zeitgleich in der gleichen Spielwelt spielen können. Vielleicht machen wir damit doch noch einen Schritt in Richtung Cross-Play, der uns allen so lange verwehrt geblieben ist!