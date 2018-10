Larry kommt! Erster Trailer zur Fortsetzung des Klassikers!

Er ist wahrscheinlich der größte Draufgänger der Videospielgeschichte, der Multiamoröseste, gebildetste und beste Kerl den sich eine Frau jemals wünschen könnte…. nicht! Larry ist ein Klassiker auf jeden Fall! Wer Larry kennt der weiß das seine Reise und seine Suche nach Liebe gefühlt schon seit der Steinzeit zu einer Odyssey geworden ist die sich niemals erfüllen wird. Aber jetzt heißt es Larry kommt! Er kommt nicht wieder, er kommt nicht zurück, er kommt! Da fehlt nichts. Hier ein erster Trailer zum größten Abenteuer in Sachen Liebe das wir jemals erleben durften.

Der mittlerweile durchaus ein wenig in die Jahre gekommene Draufgänger tritt zu einer weiteren Reise an und wird dieses Mal mehr erleben als er sich jemals vorstellen konnte. Seid dabei wenn ein Klassiker der Videospielgeschichte erneut zu neuen Höhen aufbricht. Das klassische Point´n´klick Abenteuer wird zwar sicherlich nicht zum größten Spiel aller Zeiten, aber es wird uns unterhalten, uns zum schmunzeln und zum lachen bringen, aber viele von uns werden sich sicherlich in der ein oder anderen Situation wiederfinden, das ist die Kunst die uns immer wieder beeindruckt hat!