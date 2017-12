Wie Lange soll euch „Monster Hunter: World“ beschäftigen? Und Open Beta für alle

Publisher Capcom wird bereits am 26.Januar 2018 das heiß erwartete Action-Rollenspiel „Monster Hunter: World“ für Playstation 4 und Xbox One veröffentlichen. Selbstverständlich soll der Umfang nicht zu kurz kommen, so möchte man auch im neusten Ableger möglichst viele Abenteuer bieten, doch wie lange wird euch die Kampagne an Spielzeit kosten?

Wie bereits die Vorgänger soll euch auch „Monster Hunter: World“ ziemlich viel Umfang bieten können, so betonte der Verantwortliche Produzent Ryozo Tsujimoto, dass euch alleine die Kampagne an die 40 bis 50 Spielstunden beschäftigen wird. Aber abseits der Kampagne warten weitere Aufgaben auf euch, so könnt ihr nach Abschluss der Kampagne hochrangige Missionen bestreiten, eure Ausrüstung weiter verbessern oder zu bereits abgeschlossenen Missionen zurückkehren können. Darüber hinaus möchte man den Titel mit kostenlosen Inhalten versorgen, welche nach dem Release neue Monster, Quests und Events hinzufügen werden.

Nachdem sich die ersten interessierten bereits in einer exklusiven Beta auf der Playstation 4 austoben durften, vorausgesetzt wurde nur eine aktive Playstation Plus Mitgliedschaft, soll nun auch eine Open Beta folgen, an welcher alle Playstation 4 Spieler teilnehmen dürfen, auch ohne Playstation Plus. Die Offene Betaphase startet am 22. Dezember 2017 um 19 Uhr und endet am 26. Dezember 2017 um 19 Uhr. Der Pre-Load soll bereits am 18. Dezember 2017 möglich sein.