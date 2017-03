Neues Gameplay Video zu FlatOut 4: Total Insanity

PQube und Bigben Interactive veröffentlichten ein neues Gameplay Video zum kommenden Rennspiel FlatOut 4: Total Insanity. Das Spiel soll bereits am 17.März 2017 für PLaystation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Im Trailer sehen wir neue Spielszenen, wie auch die verschiedenen Modi, welche uns in FlatOut 4 geboten werden. Das Spiel verfügt über ein beeindruckendes Schadenssystem, welches die komplette Kariosserie mit jedem Crash mehr und mehr deformiert.

Falls euch FlatOut 4 nichts sagt, bekommt ihr hier nochmal die wichtigsten Infos:

„In Flatout 4: Total Insanity hast du nur ein Ziel: Zerstöre alles, was Dir im Weg steht, um sicherzustellen, dass Du die Ziellinie als Erster überquerst. Von Kylotonn Racing Games (WRC 5 und 6) entwickelt, bietet das Spiel eine hochexplosive Show, die Du nie vergessen wirst. Ob Du nun einen Buggy, Monster Truck oder Eiscreme-Truck fährst, Dein Fahrzeug ist die ultimative Waffe gegen Deine Widersacher.“ Das Spiel umfasst: 10 Spielmodi, 20 Rennen, 27 Fahrzeuge, 42 Herausforderungen, 4 Arenen – komplett zerstörbare Umgebungen und den berühmten Stunt-Modus.

