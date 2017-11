„Injustice 2“ ab sofort für den PC erhältlich

Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment geben bekannt, dass „Injustice 2“ ab sofort auch auf dem PC gespielt werden kann. Den Titel könnt ihr entweder über Steam oder den Microsoft-Store erwerben.

Ürsprünglich von den NetherRealm Studios entwicklet, portierte das Team von QLOC das Kampfspiel auf den PC, sodass sich auch Spieler auf den Rechenknechten darüber freuen können mit den bekannten Helden und Schurken des DC Universums in den Kampf zu ziehen. Batman, Superman, Wonder Woman, Cyborg, der Joker, Brainiac und viele mehr stehen dem Spieler zur Auswahl.

„Sämtliche derzeit für Injustice 2 auf Konsolen erhältlichen Download-Inhalte (Red Hood, Sub Zero, Starfire, Black Manta und Raiden) sind mit der Injustice 2 Ultimate Edition oder dem Injustice 2 Ultimate Pack sowie Fighter Pack #1 und Fighter Pack #2 auch für PC erhältlich. Der neue Hellboy-Download-Inhalt, der heute für PlayStation 4, Xbox One X und Xbox One erscheint, wird zu einem späteren Zeitpunkt für PC erhältlich sein“, so die Verantwortlichen ergänzend.

Systemanforderungen im Überblick:

Minimum:

Betriebssystem: 64-bit Windows 7 / Windows 10

Prozessor: Intel Core i5-750 2,66 GHz; AMD Phenom II X4 965 3,4 GHz oder AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 570 oder NVIDIA GeForce GTX 1050; AMD Radeon HD 7850 oder AMD Radeon RX 550

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Empfohlen:

Betriebssystem: 64-bit Windows 7 / Windows 10

Prozessor: Intel Core i3-2100 3,10 GHz; AMD FX-6300 3,5 GHz; AMD Ryzen 5 1400 3,2 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290 oder RX 570

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung