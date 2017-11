Gefährten-Erweiterung für Final Fantasy XV inkl. Launch-Trailer veröffentlicht

Square Enix gibt bekannt, dass die Gefährten-Erweiterung nach etlichen Verschiebungen der Vergangenheit ab sofort auf der Playstation 4 und der Xbox One zur Verfügung steht. Die Erweiterung soll einzeln 19,99 Euro kosten, ist aber auch Teil des Season Passes (welcher witzigerweise 24,99 Euro kostet und nebenbei auch die Story-Episoden der Gefährten liefert) und erweitert das Final Fantasy Abenteuer um eine Multiplayer-Komponente. Die Spieler können hier ihren ganz individuellen Charakter erstellen und sich anschließend mit bis zu drei anderen Spielern zusammenschließen um diverse Aufträge zu erledigen. Aber auch Single-Player Missionen stehen euch in diesem Modi zur Verfügung.

„Spieler können in der Erweiterung ihren eigenen Avatar erstellen und mit bis zu drei anderen Spielern an aufregenden Mehrspieler-Aufgaben teilnehmen, um das Licht nach Lucis zurückzubringen“, so das Unternehmen zum Add-On. Die Handlung der Erweiterung setzt nach dem 13. Kapitel des Hauptspiels an. Unterhalb des Artikels findet ihr den zuvor erwähnten Launch-Trailer.

„Final Fantasy XV“ ist seit dem 29.November 2016 für Playstation 4 und Xbox One erhältlich, zudem wir im Herbst 2017 eine „Pocket Edition“ für iOS und Android Geräte veröffentlicht und Anfang 2018 folgt eine Veröffentlichung für den PC.