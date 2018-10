Spieleliste der Playstation Mini offiziell

Erstmals seit bekanntwerden der Playstation Classic Mini gibt Sony offiziell bekannt welche Spiele sich auf der kommenden Retro Konsole befinden werden. Mit einer Liste, die sich lesen lassen kann und einem passenden Trailer gibt der Hersteller die Liste offizieller Playstation Classic Titel bekannt:

Battle Arena Toshinden™

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash!

Metal Gear Solid

Mr Driller

Oddworld: Abe’s Oddysee®

Rayman

Resident Evil™ Director’s Cut

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo®

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy’s Rainbow Six

Twisted Metal

Wild Arms

Die Playstation Classic Mini ist rund 45% kleiner als die klassische Variante aus dem Jahr 1994. Die oben angegebene Liste der Spiele auf der Playstation Classic gibt an welche Titel ihr erhalten werdet. Dabei sind neben einem USB Kabel auch ein HDMI Kabel sowie 2 Controller für perfekten Multiplayerspaß. Die Memory Card wird virtuell emuliert, so das ihr keine winzigen Speicherkarten braucht. Was denkt ihr über die Playstation Classic Mini, fehlen euch Titel? Wir hätten gerne einige Titel mehr auf der Konsole gesehen die aber unter Umständen aus Speicherplatzgründen weggelassen worden sind. Wir fragen für euch auf jeden Fall nach!