Veröffentlichung von Final Fantasy XII: The Zodiac Age bekannt

Final Fantasy XII: The Zodiac Age wird im Sommer erscheinen.

Auf dem speziellem Event von Square Enix zum 30 jährigen Jubiläum der Final Fantasy Marke in Tokyo kündigte der Produzent hinter dem Spiel an, dass Final Fantasy XII: The Zodiac Age exklusiv für PS4 am 11.Juli 2017 in Amerika und Europa und am 13.Juli in Japan und Asien veröffentlicht wird.

Darüber hinaus gab man auch an, dass Balthier als zusätzlicher Charakter in World of Final Fantasy veröffentlicht wird.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…