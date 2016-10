Emtec Gembox… kleines Juwel oder großer Mist?

Aus dem Hause Emtec hat uns vor einigen Wochen eine kleine Konsole zum testen erreicht. Ja ihr seht richtig, dieses winzige Ding da neben dem Controller ist eine komplette Konsole. Wir haben uns der kleinen Android Konsole, die bereits unter 100 Euro zu haben ist gerne angenommen und einen ausführlichen Test zur Konsole und ihren Fähigkeiten veranstaltet, denn die Emtec Gembox kann mehr als nur ein paar Handyspiele wiedergeben, die Emtec Gembox arbeitet mit dem Game Streamingdienst Gamefly zusammen und wäre somit, wenns funktioniert, in der Lage alle Titel wiederzugeben die der Streamingdienst bietet. Da das nicht wenige sind, ist das durchaus interessant…

Dei Emtec Gembox vereint einige interessante Punkte in einem Gerät. Zum einen ist sie sehr klein, zum anderen braucht sie nicht viel Strom. Dafür bekommen wir aber theoretisch einiges geboten, ein Bluetoothcontroller ist auch schon mit dabei. Diesen könnt ihr auch am PC oder am Handy/Tablet nutzen. Das ist auch wieder ein weiterer Vorteil. Sowas gibts am Markt natürlich schon wie Sand am Meer, aber 1. nicht unter 100 Euro, zweitens nicht mit vollwertigen Games im Stream. Ob die Emtec Gembox wirklich eine Konsole für die Ganze Familie ist zeigt unser großer Test…

