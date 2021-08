Zocken mitten im Spiel: Mini-Games in Videospielen

Sogenannte Mini-Games sind kleine virtuelle Spiele, eingebettet in ein größeres Spiel. Häufig handelt es sich dabei um Casino-Spielchen, die allerdings keinen echten Geldeinsatz erfordern. Fünf große Games sind dafür bekannt, dass sie das eine oder andere Glücksspiel beherbergen, selbst aber ein ganz anderes Thema haben. Schauen wir uns dieses interessante Phänomen doch einmal genauer an!

Digitale Kartenspiele mit und ohne Geldeinsatz

The Witcher 3 gehört zu den Games, die einen deutlichen Hang in Richtung Gambling aufweisen. Der Hauptcharakter beschäftigt sich bevorzugt mit dem Kartenspiel Gwent und zieht natürlich den User mit ins Geschehen. Ebenso wie Poker und Blackjack basiert Gwent auf festen Regeln, die schlussendlich immer dazu führen, dass einer der Spieler gewinnt. Im Grunde simuliert das Spiel ein Aufeinandertreffen zweier Armeen und die Teilnehmer führen ihre Truppen aufs Feld. Es geht darum, Strategie und Magie so miteinander zu kombinieren, dass die eigenen Streitkräfte sich schlussendlich durchsetzen. Zwei von drei Partien müssen an dich gehen, damit du als glorreicher Sieger giltst.

Ein bisschen erinnert Gwent ans Pokerspiel, das seit vielen Jahrzehnten zu den fesselndsten Kartenspielen überhaupt gehört. Das liegt daran, dass man in beiden Spielen so schön tricksen kann, aber der Einsatz von echtem Geld hebt beim Pokern enorm die Spannung. Das Feeling in digitalen Echtgeld Casinos unterscheidet sich allein schon deshalb fundamental von den Fun-Spielstätten in Videogames. Oft kommt auch noch eine gute Portion Glamour hinzu, die das Gefühl verleiht, in einem echten Luxus-Spieltempel angelangt zu sein. Witcher 3 besitzt eine völlig andere Atmosphäre, das weiß jeder Spieler, der schon mal einen Blick ins Spiel geworfen hat.

Eine Runde Pokern mitten im Action-Fieber

Noch einmal ein ganz anderes Flair kommt bei Red Dead Redemption 2 auf, dem Western-Game, das geradezu nach Casinospielen schreit. Insgesamt sind vier Mini-Spiele in diesem beliebten Action-Knaller integriert: Blackjack, Poker, Domino und Five Finger Fillet. Nur, wer diese Hürden absolviert, darf die Hobby Horse Trophäe für sich beanspruchen – allerdings müsst ihr dafür zusätzlich im Jagen und Fischen erfolgreich sein. Beim Blackjack geht es darum, möglichst nah an einen Kartenwert von 21 heranzukommen, diesen aber nicht zu überschreiten. Wer 22 Punkte einkassiert hat verloren. Auch wenn der Dealer näher am Zielwert als ihr, könnt ihr euren Einsatz vergessen. Spielen dürft ihr den Kartenklassiker in den beiden Salons von Blackwater und Rhodos oder wahlweise im Camp mit euren Mitstreitern.

Pokern läuft in Red Dead Redemption genauso ab wie im wirklichen Leben: Ihr könnt mit einem guten Blatt ebenso gewinnen wie mit einem schlechten – oder mit beidem verlieren. Strategie ist hier mal wieder alles, dazu gehört natürlich auch das gewitzte Bluffen. Die Pokertische stehen in verschiedenen Großstädten, zum Beispiel in Valentine & St. Denis. Und wie immer bieten sich eure Mitkämpfer mit Vorliebe dafür an, die eine oder andere Poker Partie im Camp zu bestreiten.

Das neue Las Vegas aus Staub erstanden

Die Fallout-Serie hat ebenfalls einen Ableger hervorgebracht, der dem kleinen Gambling-Abenteuer zwischendurch nicht abgeneigt ist. In Fallout: New Vegas geht es zwar in erster Linie ums Kämpfen und das Absolvieren von Quests, aber schon der vielsagende Zusatz “Vegas” lässt keinen Zweifel über die weiteren Inhalte zu. In der fernen Zukunft ist das Spielerparadies Las Vegas einer nuklearen Katastrophe zum Opfer gefallen, doch das große Spiel geht trotzdem weiter. Ganz nach nostalgischer Tradition bleibt der Protagonist gern mal an Spielautomaten oder am Roulettetisch hängen. Natürlich stehen auch die oben erwähnten Kartenspiele zur Wahl, außerdem gibt es Jetons zu kaufen, die sich mit etwas Glück und Verstand saftig vermehren lassen.

Wieder ist “Geld” in diesem Universum nur eine Fiktion, der Spieler muss nicht um seine echten Finanzen bangen. Ganz im Gegenteil, schließlich geht es für den User auch nicht ums nackte Überleben, sondern einzig und allein um den Spaß! Wer noch keine Berührung mit den klassischen Casinospielen hatte, kann sich hier risikolos herantasten, ohne ganz auf das angenehme Kribbeln zu verzichten, das in besonders spannende Momente einstellt. Vielleicht geht es dann später in eine lokale ansässige, ganz reale Spielbank, wer weiß?