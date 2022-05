Was sind die teuersten Videospiele?

Als 2013 Grand Theft Auto V herauskam, waren alle überwältigt. Es gab so viele Features, die die Vorgänger in den Schatten stellten. Nicht nur das, auch der Spielablauf war knackig, die Grafik wahnsinnig detailliert, die Animationen perfekt und es gab Casino Elemente. Diese waren zwar nicht wie im echten online Casino, wo man noch einen Bonus ohne Einzahlung abstauben konnte, aber immerhin. Wie konnte Rockstar das alles schaffen? Es schien jeder Logik zu trotzen. Letztendlich hat Rockstar eine Menge Geld in Grand Theft Auto V gesteckt und das merkt man. Grand Theft Auto V war also teuer, aber was ist mit anderen Spielen? In den ersten drei Tagen, in denen Grand Theft Auto V in den Regalen stand, hat es 1 Milliarde Euro eingespielt. Mit einem riesigen Budget von 265 Millionen Euro hat Grand Theft Auto V alle Erwartungen übertroffen und sogar mehr eingespielt als jeder Film, der je gedreht wurde. Die Entwicklung von Grand Theft Auto V begann 2008 direkt nach der Veröffentlichung des Vorgängers, Grand Theft Auto IV. Das Budget und der Einsatz von Rockstar haben sich ausgezahlt und dem Spieler ein unvergessliches Erlebnis beschert, das bis heute fortbesteht und dem Unternehmen nach wie vor wahnsinnige Summen einbringt. Andere teure Spiele findest du im Folgenden.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Natürlich gibt es inzwischen neuere Call of Duty-Titel, die Modern Warfare 2 als Nachfolger verdrängt haben, aber eines hatte Modern Warfare 2 auf jeden Fall zu bieten: ein wahnsinniges Budget. Call of Duty Modern Warfare 2 hatte ein schwindelerregendes Budget von 250 Millionen Euro. Infinity Ward lockte uns mit dem bahnbrechenden Spiel Call of Duty 4: Modern Warfare an. Wir wollten mehr und wir BRAUCHTEN mehr. Und genau das taten sie, und zwar mit enormer finanzieller Unterstützung. Das Spiel wurde im Laufe des Jahres 2008 entwickelt und kam Ende 2009 auf den Markt, wo es sich hervorragend verkaufte und für Furore sorgte.

Star Wars: The Old Republic

Das war ein Leckerbissen für Star Wars: Knights of the Old Republic Fans. Knights of the Old Republic war zu diesem Zeitpunkt eines der Lieblingsspiele viele Spieler überhaupt, als es um ein großartiges MMORPG ging, das im gleichen großartigen Star Wars-Universum spielt. 2008 wurde bekannt gegeben, dass es sich in der Entwicklung befindet und 2011 sollte es veröffentlicht werden. Die Star-Wars-Franchise sollte ernst genommen werden, wenn es um Geld geht und das ist hier nicht anders. Das Budget, mit dem BioWare dieses Mal arbeitete, betrug 200 Millionen Euro.

Destiny

Destiny war die neue IP von Bungie nach Halo, und die Leute konnten es kaum erwarten, es in die Finger zu bekommen. Es hatte ein riesiges Budget von 140 Mio. Euro. Natürlich war Destiny, wie viele andere Spiele auch, anfangs nicht einfach zu veröffentlichen. Da es immer online ist, wirst du natürlich auf Probleme stoßen. Aber ich glaube, es hat sich schnell eingependelt und ist zu einem Klassiker geworden. Destiny 2 kam im September 2017 heraus.

Halo 2

Dies war eines der bedeutendsten Spiele in der Entwicklungsgeschichte. Bungie hatte mit dem Original Halo: Combat Evolved einen Volltreffer gelandet. Alle Augen waren auf sie gerichtet; sie MUSSTEN nicht nur das gleiche fesselnde FPS-Gameplay liefern, sondern sie mussten ihr nächstes Halo-Spiel auch in den Multiplayer-Bereich bringen. Das haben sie geschafft und noch mehr. Mit einem Budget von 120 Millionen Euro hat Bungie alle Register gezogen, um ein großartiges Einzelspieler-Erlebnis zu schaffen, aber das Halo-Multiplayer-Erlebnis war so revolutionär, dass es noch jahrelang von Spielen nachgeahmt werden sollte.

Final Fantasy VII

Wie bei vielen Spieleliten wusstest du, dass Final Fantasy VII irgendwann auftauchen würde. Es ist einfach einer dieser bahnbrechenden Klassiker, die ein ganzes Genre definiert haben und bei vielen Spielern ganz oben auf der Liste der besten Spiele aller Zeiten stehen. Ein großer Teil des Budgets wurde für den extremen Wandel in der filmischen Qualität von Final Fantasy VI aufgewendet, ganz zu schweigen davon, dass es das erste Spiel war, das auf einer CD erschien, was den Entwicklern noch mehr Möglichkeiten bot. Mit 114 Millionen Euro schuf Square ein wirklich unvergessliches Spielerlebnis, das jeden Cent wert war. Großartiges Gameplay, großartige Musik (mit freundlicher Genehmigung des großartigen Nobuo Uematsu), und alles andere.

Die Spielbudgets werden immer größer

Es gibt natürlich noch mehr, aber dies sind die wichtigsten Spiele mit einem wahnsinnigen Budget. Das Geld und die harte Arbeit wurden sinnvoll eingesetzt, um einige der klassischsten Kunstwerke zu schaffen, die die Spielewelt je zierten.