Möglichkeiten der Next-Gen Konsolen und was wir uns wünschen

Die nächste Konsolengeneration steht in den Startlöchern und wird uns wieder einmal auf ein neues Level führen. Dabei kann man nicht nur bessere Spiele erwarten, kürzere Ladezeiten und vor allem viele neue sondern auch viele innovative Konzepte. Die Wünsche an die nächste Konsolengeneration sind nahezu unbegrenzt und auch wir haben unsere eigenen Vorstellungen was mit der kommen Generation von Spielkonsolen möglich sein wird.

Technische Voraussetzungen ermöglichen neue Dimensionen des Gaming

Gerade im Bereich der Technik hat sich bei den kommenden Spielgenerationen viel getan. Nicht nur die Möglichkeit einer schnellen SSD sondern auch die Wiedergabe von Spielen mit bis zu 120Hz ermöglichen unter anderem auch professionellere Anwendungen. Gerade der E-Sports Bereich dürfte massiv von der neuen Technik profitieren. Nicht nur die besonders hohe optische Wiedergaberate von Spielen dürfte dabei den E-Sports Bereich fördern.

Nach der Rückfrage bei einigen großen Sportwettenanbietern, unter anderem 888sport, werden Konsolenspiele langsam immer interessanter für die Branche. Das Angebot dürfte in den kommenden Wochen und Monaten deutlich wachsen und sicherlich noch klar ausbaufähig werden. Doch was bedeutet das für die Next-Gen Konsolen, wenn jetzt sogar die Sportwetten-Branche immer mehr gefallen an Konsolen E-Sports hat?

Konsolen als Chance für E-Sports?

Das größte Problem vor dem die E-Sports Branche im Moment steht dürfte weniger die Akzeptanz der E-Sports als Sport sein, sondern viel mehr die Technik. Gerade das Vertrauen von Sportwettenanbietern und vor allem die Quoten und die Zahl der platzierten Wetten auf E-Sports Ereignissen wachsen in den letzten Jahren immer weiter. Das bedeutet unter anderem das E-Sports gesellschaftlich längst angekommen ist, auch wenn die kontroverse um digitale Sportarten immer noch groß sein mag. Wenn die großen Branchenriesen es akzeptieren werden auch Skeptiker mit der Zeit verstummen, das war bei den meisten Innovationen so.

Das größere und meiner Meinung nach auch gravierendere Problem liegt meiner Meinung nach in der Technik. Eine Sportart, egal ob E-Sports oder klassischer Sport sind abhängig von einer gewissen Reproduzierbarkeit und keine Sportart ist so anfällig wie die E-Sports Sparte. Technisch gibt es hier viele Probleme, von der geeigneten Hardware über geeignete Systeme bis hin zu den Spielern die natürlich auch mittlerweile auf Doping getestet werden, gibt es hier viele Störfaktoren. Doch das größte Problem ist der derzeitige Trend hin zum Cloud Gaming.

Immer mehr Spiele werden in der Regel in der Cloud gespielt, online und mit ständiger verpflichtender Serveranbindung. Das ist natürlich gerade für E-Sports Titel der Zukunft ein Problem. Aktuelle Spiele haben damit noch sehr wenige Probleme, aber zukünftige Versionen könnten mit der Zeit immer schwieriger umzusetzen sein. An der Stelle sind High-End Spielkonsolen immer noch die beste Lösung in meinen Augen, bieten diese doch unabhängig voneinander genormte und standarisierte Hardwarekonfigurationen. Im Gegensatz zu cloudbasierten Spielen ist hier mehr homogenität geboten und weniger technische Flaschenhälse.

Das Problem der Spielebranche

Der aktuelle Trend hin zu immer größeren Spielen ist ein großes Problem für die Branche. Nicht nur das die Spielpreise steigen, was wohl eher das kleinere Problem ist, immerhin sind Videospiele seit vielen Jahren nahezu preisstabil, das größere Problem, nicht nur für die E-Sports Branche ist der Trend der cloudbasierten Spiele. Natürlich ermöglichen cloudbasierte Videospiele massiv größere Spielwelten mit deutlich mehr Interaktion und Lebendigkeit, ein Traum für jeden Gamer, aber das bedeutet natürlich auch das ein permanenter Internetanschluss mit hoher Geschwindigkeit im Vordergrund stehen muss. In Zeiten in denen die Netzneutralität immer weiter angegriffen wird, sind Premiumdienste und Zusatzkosten für Gamer nicht mehr in weiter Ferne, denn gerade für Echtzeitspiele über das Internet benötigt man viel Bandbreite und einen sehr geringen Ping.

Als Beispiel sei hier Google Stadia genannt das nach unseren Erfahrungen mindestens eine 50.000´er Leitung voraussetzt um, auch im W-Lan, störungsfrei spielbar zu bleiben wenn ein oder zwei andere Personen das Internet nutzen. Diese Bandbreite mit einem geringen Ping zu ermöglichen ist schon Schwierig genug, bei uns im Test Setup sind es 8 Meter und 2 Wände und ein Repeater, auf halbem Weg, die zwischen Chromecast Ultra und WLan Router liegen und da wird es schnell schonmal eng sobald die falsche Tür geschlossen wird. E-Sports Titel über eine solches Setup zu spielen wäre annähernd undenkbar.

Die hohen Geschwindigkeiten, die aber auch auf den Spielsystemen, seitens Festplatten und Grafikadaptern benötigt werden treiben zusätzlich die Kosten in die Höhe. Wer derzeit einen halbwegs Zukunftsfähigen 4K Gaming PC haben möchte legt schnell mal 3.000 Euro an ohne dabei auf allzuviel Schnick-Schnack zurück zu greifen. Das sind Preise für die ich persönlich bereits sehr gute Gebrauchtwagen gekauft habe die länger gehalten haben als ein solcher PC.

Worauf ich hier hinaus möchte ist die Tatsache das die Relation zwischen möglichem und finanzierbarem durchaus zu verschwimmen droht Während die Technik natürlich immer genialer wird verliert sie sich, angesichts sinkender realer Einkommen, immer mehr in Preisklassen die kaum noch finanzierbar werden. Wenn ich 15-20 Jahre zurück denke konnte ich mir, direkt nach meiner Ausbildung, theoretisch, nach Abzug aller Fixkosten und Freizeitaktivitäten trotzdem alle 2 Monate einen neuen Fernseher kaufen, was ich freilich nicht getan habe, zumal es keinen Sinn gemacht hätte da die Technik sich nicht groß verändert hat in dieser Zeit. Um heute aber auf dem gleichen Niveau zu bleiben müsste ich heute das vierfache verdienen (Preis damals für einen Top Fernseher: ca. 500 Euro, Preis heute: ca: 1500-2000 Euro). Aber dieses Problem zieht sich durch alle Branchen, aber ich schweife ab…

Spielkonsolen die Rettung für E-Sports?

Die eigentliche Sparte der E-Sports Spiele gefährdet zu sehen ist wohl mittelfristig komplett übertrieben. Sicherlich schränken sich die Möglichkeiten auch der E-Sports Branche, durch die wachsende Technik, die wachsenden Preise und Möglichkeiten deutlich ein, aber die bisherigen Branchenriesen im E-Sports wie League of Legends, Dota 2, Counterstrike global oder Overwatch sind bewusst Titel die mit wenigen Ressourcen klar kommen um auf jedem System optimal laufen zu können. Das wird in Zukunft auch weiterhin so bleiben. Das Konzept eines klassischen E-Sports Titels ist im Prinzip immer gleich: Wenig Ressourcenaufwand, replizierbares Gameplay auf allen Plattformen, gleiche Voraussetzungen für alle Spieler und vor allem eine hohe Akzeptanz in der Branche. Da kommt es aber auch sehr gelegen wenn ein großer Sport Star offiziell in eine E-Sports Team investiert.

Damit dürften Spielkonsolen auf Dauer nicht zu den bevorzugten Plattformen für E-Sports Titel werden, zumindest nicht solange sich die großen Hersteller nicht einig werden. Dennoch haben es einige, vor allem klassische Konsolentitel längst in die Branche geschafft, die auch auf Konsolen gezockt werden. Letztlich wird aber vermutlich das klassische PC Setup die Waffe der Wahl bleiben und die E-Sports Branche sich entsprechend darauf einstellen müssen weiterhin Titel zu produzieren die auf möglichst vielen Plattformen und Konfigurationen einwandfrei laufen werden. Die technischen Höchstleistungen die PC und Konsole aktuell bieten werden wir wohl so schnell höchstens bei VR Titeln wiederfinden, aber das ist eine komplett andere Geschichte der wir uns ein Andermal gerne widmen wollen…