gamescom 2021: Diese Neuvorstellungen erwarten wir

Noch ist nicht bestätigt, ob die gamescom, die größte Messe für Computerspiele in Deutschland 2021 wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet wird. Stattfinden soll sie jedoch am 25. bis 29. August 2021 in jedem Fall. Werden die Beschränkungen weiter bleiben, wird die Messe jedoch eher nicht auf dem Kölner Messegelände wie noch 2019, sondern erneut online stattfinden. Doch was können wir in diesem Jahr an Neuvorstellungen im Gamingbereich erwarten? Wir haben uns für Sie die neuesten Titel für Ihre Playstation angesehen.

Der Mythos zur Playstation 5

Doch zunächst ein paar Worte zur Playstation 5, die laut Brancheninfos allein im November und Dezember 2020 über 4 Millionen Mal verkauft wurde. Nur in Japan sollen die Verkaufszahlen der Nintendo Switch höher gewesen sein. Die hohe Nachfrage zur Konsole ist natürlich auch auf den Lockdown zurückzuführen, in dem sich so manche Familie die Konsole unter den Weihnachtsbaum bestellte. Das hat bekannterweise zu Lieferverzögerungen geführt, die jedoch 2021 endlich geregelt werden sollen. Insgesamt sollen bald über 18 Millionen neue Konsolen ausgeliefert werden.

Neues Need for Speed vermutlich Anfang 2022

Wer Computerspielefan ist, der wird an dem Klassiker nicht vorbei gekommen sein. Es ist ein Autorennspiel und Designfabrik für das Autotuning. Need for Speed von EA Games vereint Coolness mit dem Adrenalin eines Rennspiels. Das Game ist bereits seit 1994 auf dem Markt und wurde seither über 140 Millionen Mal verkauft. Jetzt ist die 28. Version geplant. Was dabei auf die Gamer zukommen wird, ist bis dato noch topsecret. Allerdings kann man sich auch hier wieder auf spannende Welten, rasante Autos und jede Menge Action freuen. Der Titel wurde leider jüngst von 2021 auf 2022 verschoben. genauere Infos liegen uns noch nicht vor.

Battlefield 6

Ein weiterer Klassiker ist Battlefield, ebenfalls von EA Games. Dieses Mal für PS5 und PS4. Der Gamingklassiker soll bei der nächsten Veröffentlichung nicht etwa ein Weltkriegssetting bekommen, sondern eine aktuellere Welt präsentieren. Wo das genau stattfinden wird, erfahren wir allerdings erst beim offiziellen Release. Außerdem ist angekündigt worden, dass sich die Spielerzahl auf 128 Spielerinnen und Spieler zu seinem Vorgänger mehr als verdoppelt hat. Ob es daher auch ein Battle Royal Szenario geben wird, steht jedoch noch als Frage im Raum.

Wolfenstein 3

Dieses Jahr wird voraussichtlich ein neuer Teil von Wolfenstein veröffentlicht. Das durch seine Thematik durchaus kontroverse Spiel, in dem es in der Originalversion um die Flucht aus einem Nazi Schloss im Jahr 1944 geht, hat sich aufgrund seiner bizarren Welt eine große Fangemeinde erspielt. Schon 2018 wurde eine neue Version angekündigt, 2019 erschien dann Wolfenstein Youngblood, doch erst 2021 soll es nun soweit sein und wir erwarten eine vollständige neue Episode. Spannend wird dabei, welche Welt hierbei zu sehen sein wird und ob es ein Wiedersehen mit unserem Protagonisten, oder seinen Töchtern geben wird.

Deathloop

Eines der brandneuen Games, also kein Sequel, ist dieses Computerspiel aus dem Hause Arkane. Geplant ist die Veröffentlichung des Games für die PS5 Ende Mai. Schon der Trailer ist spannungsgeladen. Denn wie der Titel verrät, hat man es hier mit einer Zeitschleife zu tun, die den First-Person-Shooter immer wieder in eine düstere Gangsterwelt katapultiert. Es erinnert von der Prämisse an Filme wie Source Code oder Edge of Tomorrow, kombiniert mit der Coolness eines Tarantino Movies.

So kämpft man sich durch eine düstere Stadt und schießt auf jeden, der sich in den Weg stellt. Die Todesschleife entsteht immer dann, wenn man erschossen wird. Dann fängt man von vorne an, bis schließlich das Level gelöst wurde.

Horizon: Forbidden West

Der Nachfolger des Guerliia Games TitelHorizon Zero Dawn bekommt bekannterweise eine Fortsetzung für die kommende Konsolengeneration. Eine PC Version wird sicherlich in den kommenden Jahren folgen. Bis dahin scheint es aber noch ein längerer Weg zu sein, denn bisher haben wir nicht viel echtes Gameplaymaterial von Sony zu sehen bekommen. Natürlich werden wir wieder zu 100% vorne mit dabei sein wenn das Game erscheint und wir Aloy wieder auf ihrer Reise begleiten können. Ich selbst bin absolut gehyped und sicherlich werden wir hier den nächsten megahit für die neue Konsolengeneration vorfinden. Wir sind gespannt und bleiben für euch dran! Sobald wir das Spiel in den Händen halten bekommt ihr ein ausführlcihes Review bei Gamolution.de zu lesen.

Resident Evil 8: Village

Eine Fortsetzung des berühmten Computerspiels Resident Evil ist ebenfalls 2021 im Anmarsch. Dazu kommt reichlich Spuk und Vampirismus, was dem Spiel nun einen interessanten Gothic-Charme verleiht. Ein VR Modus wird vermutlich wie in Resident Evil VII wieder zum persönlichen gruseln einladen. Wie ihr es spielt bleibt den Spielerinnen und Spielern überlassen. Das Game ist nun in der zehnten Auflage der Reihe erschienen, wenn man nur die Haupttiel mitrechnet, insgesamt gibt es aber eine Menge Ableger was dafür spricht, dass die Anhängerschaft diesem Original stets die Treue hält.

Doch Kritik wurde ebenfalls schon laut. Da man es in der neuen Variante mit etwas weniger Science Fiction und mehr mit klassischem Horror zu tun hat, wird das so manch einen Fan nicht unbedingt begeistern.

Far Cry 6

Auch das letzte Spiel unserer Liste ist ein Sequel. Die Story dieses Games führt uns nun in einen fiktiven Karibikstaat, der deutlich an Kuba erinnert. Ein Diktator, gespielt von dem Bösewicht aus Breaking Bad, Giancarlo Esposito, der seinen Sohn mit bedenklichen Methoden zum Nachfolger ausbildet, überzieht das geschundene Land mit Gewalt. Eine Revolution bahnt sich an. Gespielt wird das Game als Third-Person-Shooter, entweder als Frau oder als Mann. So muss man sich durch Gefechte mit Drogenbossen kämpfen oder knifflige Rätsel lösen. Eines davon hat direkt mit dem Sohn des rücksichtslosen Diktators zu tun.

Es darf hierbei also gespannt erwartet werden, welche Wendungen die Geschichte nehmen wird. Die exzellente Grafik und das Spieldesign deuten darüber hinaus auf durchaus mitreißende Spielstunden hin, die einige Überraschungen mitbringen werden.

Fazit: Es kommt einiges auf uns zu!

2021 wird auf jeden Fall ein Spielejahr. Auch wenn die Lieferverzögerungen für die PS5 bei einigen Spielerinnen und Spielern für Unmut gesorgt haben, wird es 2021 auch für die PS4 nicht an neuen Spielen mangeln. Dennoch sind vor allem Fortsetzungen von Klassikern zu erwarten, die bei den Spieleherstellern für sichere Einnahmen sorgen werden.