FIFA 21 POTM: Andrej Kramaric ist der Bundesligaspieler des Monats September

Andrej Kramaric war zu Beginn der neuen Bundesligasaison nicht zu stoppen. Der Offensivspieler der TSG Hoffenheim erzielte fünf Treffer in den ersten beiden Saisonspielen und stellte mit dieser Leistung nicht nur einen Vereinsrekord auf, sondern schaffte in Sachen Torerfolge den zweithöchsten Wert, der je nach zwei Spieltagen erreicht wurde. Nur die deutsche Fußballlegende Gerd Müller schaffte es, 1977/78 an den ersten beiden Spieltagen ein Tor mehr als Kramaric zu schießen. Auch am dritten Spieltag schoss der kroatische Nationalspieler ein Tor und schaffte es somit auf sechs Torerfolge in den ersten drei Partien der neuen Saison. Nach einer Coronainfektion war der Goalgetter lange außer Gefecht gesetzt, es ist aber zu erwarten, dass er in den nächsten Spielen wieder für Hoffenheim auflaufen kann.

Der überragende Saisonstart des kroatischen Nationalspielers überraschte seinen neuen Coach nicht. Sebastian Hoeneß, der von den Amateuren des FC Bayern München nach Hoffenheim wechselte, nannte Kramaric „einen außergewöhnlichen Spieler“. Er hofft, dass sein Stürmer auch nach der längeren Pause infolge der Infektion mit Corona weiter top Leistungen bringt. Dass Kramaric die Auszeichnung als Spieler des Monats September verdient hat, steht außer Frage. Zwar wurden in diesem Monat aufgrund des verspäteten Saisonanfangs nicht sehr viele Spiele gespielt, doch sind seine Leistungsdaten im Kalendermonat September überragend.

Der 29-jährige Offensivmann verwertete 75 % seiner Chancen und gab mit 13 Schüssen auf das Tor mehr Schüsse ab als jeder andere Spieler in der Bundesliga. Der erfolgreiche individuelle Saisonstart des Stürmers brachte seinen Verein an die Spitze. Dank ihm schaffte es Hoffenheim das erste Mal seit 2014 an die Spitze der Bundesligatabelle. Dass der Club auch am Ende der Saison ganz vorne stehen wird, gilt als unwahrscheinlich. Mannschaften wie Bayern München, Borussia Dortmund und RasenBallsport Leipzig werden von den Sportwettenexperten deutlich höher eingeschätzt.

Die POTM-Karte von Kramaric hat ein Overall-Rating von 86 und liegt somit 4 Punkte über der Standard Goldkarte des Kroaten. Besonders die Schussbewertung von 88 (+3), die Dribblingbewertung von 89 (+4) und das Tempo von 77 (+6) wurden aufgewertet. Die Karte kann über die Squad Building Challenge (SBC) freigeschaltet werden und ist ein Muss für jeden FIFA-Gamer, der auf Spieler aus der Bundesliga setzt. Welcher Spieler Kramaric ablöst und FIFA POTM für den Monat Oktober wird, ist noch nicht klar. Unter den letzten sechs Nominierten befinden sich unter anderen Mats Hummel und Robert Lewandowski, wobei dem polnischen Stürmer nach einem überragenden Monat die größten Chancen auf die Auszeichnung zugerechnet werden.