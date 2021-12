Das FIFA 22 TOTGS ist seit kurzem live

Mit dem FIFA 22 Team of the Group Stage ist das nächste Event in der aktuellen Spielesimulation live. Mit dem Mini-Release werden die Spieler gewürdigt, die sich in der Gruppenphase von Champions League, Europa League und Europa Conference League in besonders guter Form zeigten. Die besonderen Spielerkarten sind wie üblich in allen FUT-Packs mit Goldspielern, in Squat-Building-Challenges und auf dem Transfermarkt zu erwerben. Allerdings gehört wie immer das nötige Kleingeld oder viel Glück dazu, eine der Topkarten zu erhalten.

Die Zusammenstellung des Teams also die Auswahl der besten Profis der Gruppenphase, ist wie immer sehr subjektiv. Mit Robert Lewandowski, Mohammed Salah und Christiano Ronaldo sind einige der Topspieler der letzten Jahre unter den auserwählten für das TOTGS. Es finden sich aber auch Überraschungen wie der portugiesische Innenverteidiger Tiago Djalo, der beim OSC Lille unter Vertrag steht, unter den Auserwählten. Mit dem Bayern-Profi Sané befindet sich auch ein Deutscher unter den Spielern, die anlässlich des Releases eine spezielle FUT-Karte bekommen.

Bei TOTGS-Karten handelt es sich um nicht dynamische Items. Sie haben einen festen Wert, der sich auch im Zuge der nächsten Updates nicht ändern wird. Die Karten sind teils sehr hoch bewertet und sicher bei vielen FUT-Gamern gefragt. Das Event zum Ende der Gruppenphase soll aber nur sehr kurz dauern und man sollte auch nicht zu viel Energie und Geld investieren, um eine der Karten zu ergattern. Noch vor Weihnachten wird es weitere Events geben. Besonders gefragt ist zum Ende des Jahres beziehungsweise zu Beginn des neuen Kalenderjahres das FIFA Team of the Year (TOTY).

Das Event zum TOTY wird sicher größer und die Karten gefragter als die des TOTGS. Hier werden die Spieler anhand ihres Jahres bewertet. Spieler, die dieses Jahr und besonders diese Rückrunde große Leistungszuwächse hatten, werden sicher eine große Aufwertung bekommen. Es ist dabei zu erwarten, dass die Werte des TOTY die Werte des TOTGS deutlich übertreffen. Wer plant, eine oder mehrere der Sonderkarten zu ziehen, sollte Zeit, Energie und Geld wohl lieber für das TOTY-Event sparen.

Das Voting für das FIFA 22 Team of the Year soll bald beginnen, die Karten wird es aber erst im Januar geben. Trotzdem lohnt es sich durchaus, auf diese Karten zu warten, da diese den meisten anderen Karten im FUT-Modus überlegen sind. Die Statistiken der Spieler, die ins Team gewählt werden, sind meist höher als erwartet. Da die Spieler so gute Ratings bekommen, rechnen Experten und Gamer auch dieses Jahr damit, dass die Gesamtbewertung der TOTY-Karten jenseits der 95 liegen wird. Dies ist deutlich höher als die beste TOTGS-Karte. Hier führt Robert Lewandowski mit einer 93er-Bewertung das Feld an.