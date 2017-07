Zweiter DLC für Sword Art Online: Hollow Realization erschienen

nach dem erfolgreichen ersten Kapitel “Explorer of the Illusory Mists” kündigt BANDAI NAMCO Entertainment Europe das zweite DLC-Kapitel “Abyss of the Shrine Maiden” – einer insgesamt drei Kapitel umfassenden Story – mit dem Namen “Turner of Casualty” für den 21. Juli 2017 an.

Im zweiten Kapitel “Turner of Casualty” verfolgen Kirito und seine Freunde ein mysteriöses und maskiertes Mädchen durch eine karge Eislandschaft. Allerdings müssen sie sich nicht alleine durch diese Witterung schlagen, denn die Truppe erhält Unterstützung von einer Gruppe Jäger, die beim Kampf gegen Monster und Bosse helfen. Was hat es bloß mit diesem mysteriösen Mädchen auf sich?

Neben diesem neuen Szenario enthält der DLC die sogenannte “Heroine Quest”: Hier könnt ihr mit Kirito und Leafa trainieren, um einen neuen Attacker-Skill zu erhalten und Philia zu helfen, eine geheimnisvolle Treasure-Box zu öffnen.