Zurück in den Krieg mit Battlefield 1

Ganz ohne Frage ist Battlefield 1 einer der meist erwarteten Titel des Jahres, darüber brauchen wir glaube ich nicht zu diskutieren, allerdings haben es schon viele heiß ersehnte Titel geschafft uns auf der Zielgeraden zu enttäuschen. Battlefield 1 führt uns nach vielen Jahren in denen wir immer moderner geworden sind mal wieder zurück in eine Vergangenheit in der wir eigentlich nicht leben wollen, in den ersten Weltkrieg. Eine Zeit in der man hoffte jedwede Konflikte für immer beilegen zu können, aber nichts geschafft hat außer Leichen über Leichen zu stapeln. EA wagt mit Battlefield 1 den Schritt in eine Welt die wir schon in anderer Form oft gesehen haben. Ob das so unheimlich gut ist haben wir für euch geklärt.

Battlefield 1 packt das Thema Krieg erstmals nach vielen Jahren mit einer ernsten Note. Eine ernsthaftigkeit die wir in letzter Zeit, vor allem in Kriegsspielen sehr sehr selten gesehen haben. Bereits zu Anfang an macht uns Entwickler Dice klar das wir es hier mit Krieg und nicht mit dem üblichen heroischen „weltgerette“ zu tun haben. krieg ist Krieg, Krieg ist grausam und unfair, Krieg macht keinen Unterschied zwischen reich und arm und Krieg vergibt nicht! Soviel steht fest. Wir haben uns für euch in die Singleplayer Kampagne gestürzt und natürlich auch den Multiplayermodus getestet. Wie das ganze jetzt aussieht und ob ihr euch battlefield 1 kaufen solltet klären wir auf den kommenden Seiten…

