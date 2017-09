Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS erscheint auch in Europa

Im Rahmen der TGS 2017 hat Publisher Konami „Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS“ angekündigt. Bilder und den englischsprachigen Enthüllungstrailer findet ihr unterhalb des Artikels.

Die Handlung von offizieller Stelle: „Der Titel spielt im Jahr 2174, wo die despotische BAHRAM Militär Organisation ihre neue Orbital Frame Mech-Roboter- Technologie nutzt, um die Unterdrückung von Mars und Erde zu vollenden. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über den Jehuty Orbital Frame – die mächtigste Maschine ihrer Art – und wird somit zur letzten Hoffnung des leidgeprüften Planeten. Mit Hilfe der mächtigen Technologie des Jehuty begeben sich die Spieler in den Kampf und dringen tief in das Herz der BAHRAM ein.“

Die „Zone of Enders“ Franchise erschien ursprünglich 2001 für die Playstation 2 und wurde von Hideo Kojima produziert. 2003 folgte ein Sequel mit dem Namen „Zone of the Enders: The 2nd Runner“ und im Oktober 2012 wurden beide Spiele in Form einer HD Collection auf die Playstation 3 und Xbox 360 gehievt. Diese HD Collection dient nun als Basis für das neu angekündigte Zone of Enders Spiel. Laut Konami kommt der Titel komplett überarbeitet auf den Markt, was sich in der nativen 4K Auflösung widerspiegeln soll und der Titel wird sogar für das Playstation VR Erlebnis angepasst. „So behält das neue Spiel die einzigartigen, kunstvollen Grafiken des Original-Titels bei, bietet jedoch aufgebohrte Texturen in 4K sowie Surround Sound Technologie mit eindrucksvollen, immersiven Audio Effekten“, so die Verantwortlichen.

„Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS“ soll im Frühjahr 2018 für Playstation 4, Playstation VR und PC (über Steam) veröffentlicht werden.

Auf folgenden Bildern wird der Unterschied der unterschiedlichen Versionen verdeutlicht: