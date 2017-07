Zero Time Dilemma erscheint am 18.August für PS4

Im Rahmen der Anime Expo 2017 in Los Angeles haben die Verantwortlichen von Aksys Games den westlichen Erscheinungstag von Zero Time Dilemma verkündet.

Demnach erscheint das Spiel am 18.August 2017 für die Playstation 4, dabei ist der Erscheinungstag überraschend früh, erscheint die PS4 Fassung des Spiels doch erst am 17.August 2017 im japanischen Handel. Dies wird Fans der Reihe sicherlich erfreuen zu hören.

Zero Time Dilemma ist ein Visual Novel und die Story findet zwischen den Ereignissen von Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors und Virtue’s Last Reward statt. Der Titel ist bereits für die 3DS, PS Vita und den PC erhältlich und wird nun auf die Playstation 4 portiert.

In Zero Time Dilemma geht es um neun Charaktere, welche von einem maskierten Mann namens Zero in einem unterirdischen Bunker gefangen gehalten werden. Sie sind gezwungen ein Spiel auf Leben und Tod namens „Decision Game“ (Entscheidungsspiel) zu spielen, wenn sie überleben und fliehen wollen.

Unterhalb des Artikels haben wir für euch den japanischen Ankündigungstrailer eingebunden, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt was euch in Zero Time Dilemma erwartet und wie sich die Playstation 4 Fassung schlägt.