Zelda Breathe of Wild: besser nicht runterladen

The Legend of Zelda Breathe of Wild gehört sicherlich zu den meistverkauften Titeln zum Start der Nintendo Switch, das können wir glaube ich jetzt schon sagen. Als Systemseller wird sich Zelda sicherlich gut machen, die Zelda Spiele konnten schon immer gut die Massen begeistern. Wer jetzt allerdings nicht in der Lage ist zum Launch in den Laden zu laufen um Zelda zu kaufen, oder Versanddiensten nicht traut, der sollte besser nicht unbedingt auf die Downloadvariante zurückgreifen. The Legend of Zelda Breathe of Wild wird schmale 13,1 GB groß. Das ist jetzt zwar für einen aktuellen Videospieltitel eher sehr mager, allerdings hat die Nintendo Switch nur einen internen Speicher von 32 GB. Gehen wir jetzt mal davon aus das dieser auch vom Betriebssystem genutzt wird dann kommen wir schon fast auf die Hälfte des Speichers der Konsole.

Mittlerweile ist leider noch nicht klar ob wir USB Festplatten zum speichern von Spielen nutzen können, die Basisstation hat auf jeden Fall USB Anschlüsse. Bisher sieht es so aus das wird lediglich mit SD Karten die Kapazität der Konsole, dafür dann aber auch gleich der Handheldversion mit, erweitern können.

fraglich bleibt auch aktuell weiterhin ob die aktuellen High-Speed Standards an SD Karten unterstützt werden oder ob wir mit Klasse 10 Speicherkarten ohne UHS-I Modus klarkommen müssen, was sicherlich zu rucklern und langen Ladezeiten führen kann. Erfahrungsgemäß sind Systeme die komplett von SD Karte laufen nicht gerade die schnellsten…

