Yuppie Psycho – Für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigt

Publisher Another Indie und die zuständigen Entwickler von Baroque Decay („The Count Lucenor“) haben ihr kommendes Survival-Horror Spiel „Yuppie Psycho“ auch für die Playstation 4, Xbox One und die Nintendo Switch angekündigt. Zuvor wurden bereits Umsetzungen für PC, Mac und Linux bestätigt. Veröffentlicht soll „Yuppie Psycho“ im Herbst 2018.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Schließt euch Brian Pasternack, einem jungen Mann ohne Zukunft in einer dystopischen Gesellschaft der 90er, an seinem ersten Tag bei einem der größten Unternehmen, Sintracorp, an. Unsicher, unvorbereitet und massiv unqualifiziert. Wird Pasternack haben, was es benötigt, um in Sintracorps Hierarchie zu glänzen? Es hängt alles davon ab, wie er bei seinem ersten Auftrag agiert .. und ob er ihn überlebt.“

Bei seinem neuen Job erkennt Brian Pasternack relativ schnell, dass etwas faul ist und seine Aufgabe besteht darin einer „Hexe“ das Handwerk zu legen. Diese habe die Firma in ihrer Gewalt und quält die Mitarbeiter bis zum Tode. In „Yuppie Psycho“ erwarten euch zahlreiche seltsame Charaktere und deckt nach und nach die dunklen Geheimnisse des Unternehmens auf. Einen ersten Eindruck vom Gameplay könnt ihr euch im unten eingebundenen Reveal Trailer verschaffen.