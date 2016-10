Youtube bereit für PS4Pro

Der Videogigant Youtube bereitet sich schon jetzt intensiv auf die, nächten Monat erscheinende, Playstation 4 Pro vor. Wie aus dem Update Logbuch der Youtube App für Playstation 4 hervorgeht ist mit dem Patch 1.05 bereits die unterstützung für 4K Video implementiert worden. Damit ist Youtube der erste Anbieter der es PS4Pro Besitzern ermöglichen wird das volle potential aus ihrer Konsole herauszuholen.

Auch wenn es überraschend lange gedauert hat, die PS4Pro ist mittlerweile bei Amazon vergriffen. Der Versandhandelsriese konnte die Vorbestellungen überraschend lange aufrecht erhalten. Vielleicht war es aber auch Marketingtechnisch nicht die beste Idee in einem Monat das PSVR zu bringen und anschließen, einen Monat später nochmal 400 Euro von den Fans reinholen zu wollen mit der PS4Pro. Beides zusammen hätte sicherlich mehr Erfolg gebracht.

Die PS4Pro erscheint am 10.11.2016 und wird erstmal keinen allzugroßen Unterschied offenbaren, außer ihrer Größe. Die Leistung der PS4Pro zeigt sich erst mit einem entsprechenden 4K Fernseher. Alle die keinen 4K Monitor einsetzen müssen dann erst einmal auf ein paar Patches warten, die mehr Leistung in Spiele einfügen. Dann aber sollen Spiele wie Deus Ex: Mankind Divided oder Battlefield 1 deutlich hübscher aussehen. Wir verraten euch was die PS4Pro bringt, ob ihr 4K streaming auch mit einer „normalen Internetleitung“ schafft und vieles mehr, sobald wir sie haben und die entsprechenden Patches installiert sind…

… dranbleiben lohnt sich also…

