Yakuza Kiwami 2, Yakuza Online und ein Fist of the North Star-Spiel, SEGA packt aus!

Am Wochenende kündigte der Publisher Sega gleich drei neue Spiele an. Dabei handelt es sich um Yakuza Kiwami 2, Yakuza Online und ein auf den beliebten Anime „Fist of the North Star“ basierendes Spiel. Dazugehörige Ankündigungstrailer könnt ihr euch unterhalb des Artikels ansehen.

Yakuza Kiwami 2 wird eine Remastered Edition von Yakuza 2, welches ursprünglich im Jahre 2006 (Im Westen 2008) für de Playstation 2 veröffentlicht wurde. Das Spiel entsteht von Grund auf neu mit der Garfik Engine, welches in Yakuza 6 zum Einsatz kommt. Erscheinen soll Yakuza Kiwami 2 am 7.Dezember 2017 für Playstation4.

Yakuza Online wird als typisches Free-to-Play Titel konzipiert, welches über die gängigen Ingame-Käufe finanziert werden soll. Das Spiel wird einen neuen Helden in die Yakuza Serie einführen und kurz nach den Ereignissen von Yakuza 6: The Song of Life spielen. Dabei handelt es sich um den 40 Jahre alten Kasuga Ichiban, den Kazuhiro Nakatani verkörpert. Dieser hat bereits Akira Nishikiyama verkörpern dürfen. Erscheinen soll der Titel 2018 für PC, iOS und Android, Konsolenversionen könnten zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Als drittes Spiel kündigte Sega ein „Fits of the North Star“-Spiel an, welches auf den gleichnamigen beliebten Manga basiert. Die Entwickler werden eine komplett neue Geschichte erzählen, welche sich Nahtlos in das bekannte Universum der Manga Vorlage einreihen soll. Erscheinen soll der Titel 2018 für Playstation 4. Fist of the North Star handelt von dem Kämpfer Kenshiro, der die Kunst des Hokuto Shinken beherrscht und sich zum Ziel gesetzt hat die Schwachen zu beschützen. Das Leben auf der Welt wurde durch einen Atomkrieg weitestgehend ausgelöscht worden und die Überlebenden werden durch umherziehende Banden unterdrückt. Begleitet wird auf seiner Reise durch den jungen Dieb Bat und die Waise Lin. Auf seiner Reise stellt sich Kenschiro zahlreichen Banden, doch sein eigentliches Ziel ist es seinen Bruder Raoh zu besiegen. Dieser beherrscht ebenfalls die Kampfkunst des Hokuto Shinken und plant die Weltherrschaft. Kenshiro schafft es schließlich seinen Bruder zu besiegen.

Leider gelten alle Erscheinungstermine nur für den japanischen Markt, ob und wann die Spiele in den Westen kommen sollen hat Sega nicht verraten. Jedoch haben die Verantwortlichen nun eine Umfrage gestartet, um das Interesse westlicher Spieler an den angekündigten Spielen auszumachen. Also wenn ihr die Chance erhöhen wollt diese Spiele in eurem Land spielen zu können, so nehmt an der Umfrage über den folgenden Link teil.

Yakuza Online:

Fist of the North Star: