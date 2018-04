Yakuza Kiwami 2 – Veröffentlichung im August und Ankündigungs-Trailer

Wie Publisher Sega nun bekannt gab, werden westliche Spieler mit „Yakuza Kiwami 2“ bedacht, dabei handelt es sich um ein Remake von „Yakuza 2“ aus dem Jahr 2006. Neben einem Erscheinungsdatum wurde zudem auch ein erster lokalisierter Trailer veröffentlicht, welchen ihr euch unterhalb des Artikels ansehen könnt.

Japanische Spieler freuen sich bereits seit Ende letzten Jahres über „Yakuza Kiwami 2“, denn da wurde dieser bereits veröffentlicht. Nachdem zunächst nicht fest stand, wann oder ob „Yakuza Kiwami 2“ auch im Westen veröffentlicht werden soll, machten die Verantwortlichen nun Nägel mit Köpfen und kündigten das Remake, welches auf Basis der Dragon-Engine von „Yakuza 6: The Song of Life“ von Grund auf entwickelt wurde, für den Sommer 2018 an.

Demnach erscheint „Yakuza Kiwami 2“ in Amerika und Europa am 28.August 2018 sowohl in einer digitalen als auch physischen Fassung. In „Yakuza Kiwami 2“ muss sich Hauptprotagonist Kazuma Kiryu gegen die in Osaka ansässige Omi Alliance und den „Dragon of Kansai“ Ryuji God behaupten. Diese planen den in Tokyo ansässigen Tojo Klan zu vernichten, zu dem einst auch Kazuma angehörte.