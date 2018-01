„Yakuza 6“ und „Yakuza Kiwami“ im ausführlichen Gameplay-Video

SEGA hat ein umfangreiches Gameplay-Video zu den beiden Yakuza Ablegern „Yakuza 6“ und „Yakuza Kiwami“ veröffentlicht. Das gezeigte Bildmaterial entstammt der englischsprachigen Version des Spiels und wird von den beiden Localization Producer Sam Mullen und Scott Strichart kommentiert. Unterhalb des Artikels könnt ihr euch das Video ansehen.

Nachdem zunächst „Yakuza 6“ in Form eines Trailers und einer kleinen Wiedergabe der Story eingeführt wird, folgt danach eine knappe Stunde Gameplay aus „Yakuza Kiwami“, erst ab der Zeitmarke 1:05:10 wird ebenfalls für eine knappe Stunde „Yakuza 6: The Song of Life“ gezeigt. Während „Yakuza Kiwami“ bereits seit dem 29. August 2017 hierzulande zu haben ist, wird „Yakuza 6: The Song of Life“ erst am 20. März 2018 veröffentlicht. In Japan ist „Yakuza 6“ bereits seit dem 8. Dezember 2016 erhältlich.

Bei „Yakuza Kiwami“ handelt es sich um eine Neuauflage des aller ersten Yakuza-Titels, welcher mit der „Yakuza Zero“ Engine von Grund auf neu kreiert wurde. In unserem Test konnte die Neuauflage durchaus überzeugen. In „Yakuza 6“ wird Kazuma Kiryu aus einer dreijährigen Haftstrafe entlassen und stellt mit großem entsetzen fest, dass sein Ziehkind Haruka aus dem Waisenhaus verschwunden ist. Unverzüglich begibt sich Kazuma auf die Suche nach Haruka. „Die Spur führt ihn zu seinen alten Jagdgründen in Kamurocho, wo er entdecken muss, dass Haruka von einem Auto angefahren wurde und jetzt im Koma liegt. Gleichzeitig erfährt Kiryu auch, dass Haruka einen Sohn hat, um den er sich nun kümmern muss.“ Kazuma nimmt das Kind an sich und reist nach Onomichi, um die geheimnisvolle Wahrheit über Haruka und ihren Sohn zu entdecken.

„Yakuza 6: The Song of Life“ wird am 20. März 2018 exklusiv für die Playstation 4 in zwei Editionen erscheinen. Zum einen ist das Spiel in der „Essence of Art Edition“ zu haben, welche zusätzlich zum Spiel ein Hardcover-Artbook für euch bereithält und zum anderen wird es die „After Hours Premium Edition“ geben, welche besonders die Sammler unter euch ansprechen dürfte. In der „After Hours Premium Edition“ werdet ihr neben dem Hauptspiel ein Hardcover-Artbook, zwei Bargläser, zwei Eiswürfelmacher und zwei Untersetzer erhalten.