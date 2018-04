Yakuza 6 – Ab heute erhältlich und Accolades-Trailer veröffentlicht

Ab sofort ist Segas Action-Adventure „Yakuza 6: The Song of Life“ auch hierzulande exklusiv für die Playstation 4 erhältlich. Passend zur heutigen Veröffentlichung wurde ein Accolades-Trailer mit ausgewählten Pressestimmen online gestellt. Den Trailer seht ihr unterhalb des Artikels.

„Yakuza 6: The Song of Life“ soll das letzte Abenteuer von Kazuma Kiryu sein und schließt somit die Geschichte des legendären „Drachen von Dojima“ gebührend ab. In unserem Test konnte der Titel mit einer gelungenen Story, dem Kampfsystem, den skurrilen Nebenmissionen und der detailreichen Welt durchweg überzeugen. In seinem letzten Abenteuer möchte Kazuma endgültig mit seiner Vergangenheit als EX-Yakuza abschließen und verbüsst dazu eine dreijährige Haftstrafe. Wieder auf freiem Fuß muss er mit entsetzen feststellen, dass seine Ziehtochter Haruka verschwunden ist. Die Suche nach Haruka führt ihn „zu seinen alten Pfaden in Kamurocho, wo er entdeckt, dass sie von einem Auto getroffen wurde und nun im Koma liegt.“ Zudem hat Haruka nun einen Sohn, dessen Betreuung er ohne zu zögern übernimmt. „Mit dem Baby unter dem Arm reist Kiryu in die Küstenstadt Onomichi, Hiroshima, um die Wahrheit über Haruka, ihren Sohn und ein unheimliches Geheimnis, das die Hiroshima Yakuza verbergen, zu lösen.“