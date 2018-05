Yakuza 3 – Erster Trailer veröffentlicht und technische Datails bekannt gegeben

Wie wir bereits wissen, will Publisher SEGA die komplette Yakuza-Reihe auf die Playstation 4 bringen, dazu wurden kürzlich Remaster Versionen zu den „Yakuza“-Ablegern 3, 4 und 5 angekündigt. Heute wurden die ersten handfesten Details zur technischen Umsetzung von „Yakuza 3“ bekannt gegeben und ein erster Gameplay Trailer veröffentlicht.

Ob die angekündigten Remaster-Fassungen auch den Westen erreichen werden ist weiterhin unbekannt, jedoch wird die Remaster-Version zu „Yakuza 3“ in Japan bereits am 09. August 2018 für die Playstation 4 veröffentlicht. Wenig überraschend soll die Neuauflage von den technischen Möglichkeiten der Paystation 4 profitieren und man gab an, dass die PlayStation 4-Version native 1080p und flüssige 60 Bilder die Sekunde bieten wird. Die Playstation 3-Version von „Yakuza 3“ bot nur eine 720p-Auflösung und 30 Bilder die Sekunde.

Den ersten Gameplay Trailer, sowie weiter Impressionen in Form von Screenshots, könnt ihr unterhalb des Artikels entdecken. Wir halten euch auf dem laufenden, sobald weitere Informationen zum Titel eintreffen.