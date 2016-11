X-Wing VR Mission Release bekanntgegeben

Bereits vor Release von Playstation VR wurde Star Wars X-Wing Mission angekündigt. Das ganze auch noch gratis, spätestens für alle Besitzer von Star Wars Battlefront wird es die neue VR Experience Gratis geben. Hierzu braucht ihr klar Playstation VR und Star Wars Battlefront. Das einzige Problem bisher: Keiner weiß wo das Spiel bleibt. Mittlerweile hat EA den Release für Star Wars X-Wing Mission bzw. Star Wars Battlefront VR bekanntgegeben.

Wir müssen garnicht mehr so lange warten, denn bereits am sechsten Dezember werden wir uns in den X-Wing Fighter schwingen dürfen und ein paar böse Tie Piloten abknallen dürfen. Leider wird das ganze nur eine „VR-Experience“ also kein Spiel sondern nur wieder einmal eine Tech Demo, bzw. eine kurze Erfahrung. Das ist zwar schade aber immerhin wird EA kein Geld dafür verlangen! Hier eine kleine Vorschau auf das was uns erwartet…

