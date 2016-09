X-Box Scorpio vs. PS4 Pro – Die Meinung

Seitdem Sony die PS4 Pro angekündigt hat und alle Details zur neuen High-End Konsole ausgegeben hat nimmt Microsoft das offenbar mal wieder als Grund die Konsolenkriege erneut aufflammen zu lassen. Wir wollen uns hier nicht dran beteiligen aber unsere Meinung zu dem Ganzen Kram ist dennoch nicht unwichtig und viele werden uns sicherlich beipflichten. Ich hoffe ihr hinterlasst uns auf fleißig Kommentare hier bei uns im Magazin damit wir eine schöne Diskussion bekommen.

Microsoft schießt aus der obersten Etage sofort gegen die PS4 Pro, die Konsole kann kein natives 4K, spielt keine 4K Blurays und auch das PSVR wäre ein Witz. Microsoft will ja alles soooo viel besser machen. Wir gehen aber davon aus das die X-Box One Scorpio mal wieder locker 200 oder 300 Euro teurer sein wird. Auch die VR Lösung die Microsoft anstrebt… man wolle kein eigenes VR Headset entwickeln wenn es doch schon sooo gute geben würde… klar aber auch die kosten mehr als das doppelte von Playstation VR. Sprich der Einstieg in 4K Gaming und VR kostet bei Sony um die 800 Euro, bei Microsoft wird es locker das doppelte kosten… 1600 Euro und dafür bekommt man eigentlich schon einen guten Gaming PC.

Ich selbst stelle mir aber gerade eine wichtige Frage: Ich soll mir jetzt einen 4K Fernseher kaufen, in 42 Zoll oder 50 Zoll ist sowieso zu klein, 55 Zoll ist Minimum alles andere wäre bei 4K Unsinn, also reden wir mal von 55-60 Zoll, sprich um die 1500 Euro für einen anständigen TV, potentielle 600 Euro für eine X-Box Scorpio, 800 Euro für ein Oculus Rift System oder für eine htc Vive. Inkl. zweitem Controller für die X-Box und einem Spiel sind wir dann bei 3000 Euro… Da stelle ich mir wirklich die Frage welche Ideen manche Menschen haben!?

Die Konsolenkriege waren vielleicht bis zur PS3/X-Box 360 Generation interessant aber mittlerweile teilt sich die Spielergemeinde doch nur noch in Konsolenspieler und PC Spieler, Microsoft hat ja bereits angekündigt das die neue Konsolengeneration immer mehr zum PC werden wird. Die Herrschaften versuchen also die Konsolenspieler zum PC zu migrieren, was definitiv nicht funktionieren wird.

Sicherlich ist die Idee interessant, PC´s in kleinere Gehäuse zu verpacken, den Usern keinen Zugriff mehr auf irgendwas zu lassen und exakt zu bestimmen was damit gemacht werden kann und vor allem welche Software darauf eingesetzt wird, aber letztlich werden die Konsolenspieler dieses Vorgehen nicht akzeptieren. Wir sind in einer Zeit in der die Kunden durchaus noch mündig sind und selbst entscheiden was sie tun und ganz ehrlich!? Ich würde keine Konsole kaufen die ein PC ist, mich aber zu 100% überwacht und kontrolliert was ich darauf nutze. Außerdem zeichnet sich eine Konsole durch einen günstigen Anschaffungspreis aus, das ist der größte Vorteil vor einem Gaming PC… wenn dieser Vorteil wegfällt braucht keiner mehr Konsolen…

… Sony scheint das verstanden zu haben, Nintendo setzt auf individualität, Microsoft auf Umsatz… überlegt mal wer hier den Fehler macht…

