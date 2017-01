vom 07. bis 08. Februar wird München das Mekka der Zukunftstechnologien, wenn die WT | Wearable Technologies Conference 2017 EUROPE zum mittlerweile elften Male ihre Tore öffnet: Die führende Fachmesse für tragbare und vernetzte Geräte, Gadgets und Technik lockt jedes Jahr Branchen- und Innovationsführer aus aller Welt in die bayerische Landeshauptstadt. In diesem Jahr stehen in dem noch jungen Technologiefeld, das erst in den letzten Jahren durch die zunehmende Vernetzung von Geräten mit dem Internet Zukunftsvisionen für den Alltag Realität werden lässt, tragbare Helferlein aus den Bereichen Medizin, Sport und Lifestyle im Mittelpunkt. Zudem werden tragbare Technologien und das Internet der Dinge auch in traditionellen professionellen Bereichen wie etwa dem Lebensmittelhandel und der Versicherungswirtschaft immer relevanter.

Tickets sind online sowie vor Ort erhältlich:

http://www.wearable-technologies.com/events/wt-wearable-technologies-conference-2017-europe

Gefällt mir: Gefällt Lädt…