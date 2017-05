World of Tanks wird Native 4K auf der Xbox Scorpio zaubern

Die Entwickler bei Wargaming gaben während einer Frage und Antwort Runde auf Reddit bekannt, dass ihr MMO-Tank-Battle Titel World of Tanks auf der Xbox Scorpio in einer nativen 4K-Auflösung über den Bildschirm flimmern wird. Auf der Playstation 4 Pro wird 4K bei einer Auflösung von 3200×1800 via Upscaling ermöglicht und auf dem PC ist es mit der richtigen Hardware gar kein Problem eine native 4K Auflösung zu erreichen.

„Wir planen die Scorpio voll zu unterstützen, es läuft bereits in der vollen 4K-Auflösung und es sieht fantastisch aus.“, erklärte Executive Director TJ Wagner. Auf der kommenden E3 wird Wargaming weitere Informationen zum Titel und den unterschiedlichen Systemen bereithalten.

World of Tanks ist ein Free to Play Spiel und kann auf der Paystation 4, Xbox One und dem PC herunter geladen werden.