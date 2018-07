Wolfenstein II – The New Colossus auf Nintendo Switch gespielt

Das wir von Wolfenstein 2 The New Colossus begeistert waren ist kein Geheimnis. In unserem germanischen Wolfenstein 2 Test für Playstation 4 konnten wir bereits deutlich darlegen das wir den Humor der Macher durchaus verstanden haben und teilen können. Jetzt ist Wolfenstein 2 The New Colossus aber auch für Nintendo Switch erschienen. Hört, hört, hört, das ist mal wieder ein Grund ins Spiel zurück zu kehren und nachzuschauen was Nintendo kleine Konsole mit dem Spiel gemacht hat. Ist es den Entwicklern gelungen ein würdiges Spiel für Nintendo Switch zu erschaffen oder ist Wolfenstein 2 komplett in die Hose gegangen? Wir haben es für euch herausgefunden und dabei eine Menge Bilder gemacht!

B.J. ist Back, soviel steht fest, alleine das ist ein Grund zurückzukehren. Dennoch hat die Nintendo Switch bei weitem nicht die Ressourcen die eine PS4 oder eine X-Box One bieten. Alleine aus diesem grund ist der Vergleich der Switch Version mit den bisherigen natürlich besonders interessant. Das wir Abstriche machen müssen ist eigentlich schon fast logisch, doch wie groß diese sind, ob es Bethesda gelungen ist eine gute Spielerfahrung zu erzeugen haben wir ausführlich für euch getestet.

P.S.: Alle hier verwendeten Screenshots und Bilder stammen aus der Originalen Nintendo Switch Version.