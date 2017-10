Wolfenstein II: The New Collossus erhält USK-Siegel

Am Freitag, den 27. Oktober 2017, erscheint Wolfenstein II: The New Colossus in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Xbox One, PlayStation® 4 und PC. Die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) hat für den Titel

die Alterskennzeichnung „ab 18“ („Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG.“) bestätigt.

Das bedeutet, dass die lokale Version hinsichtlich ihrer expliziten Darstellung der Effekte inhaltsgleich mit der internationalen Version ist. Um der hiesigen Gesetzgebung Rechnung zu tragen, wurden lediglich einschlägige Inhalte, die gegen § 86a des deutschen Strafgesetzbuches oder vergleichbare Verbotsvorschriften verstoßen oder verstoßen können, durch atmosphärisch gleichwertige Alternativen ersetzt.