Wolfenstein 2 The New Colossus: DLC-Pläne und Erscheinungstermine bekannt

Wolfenstein 2 The New Colossus ist bereits seit dem 27.Oktober 2017 für Playstation 4, Xbox One und den PC erhältlich und hat in unserem Test satte 92% abstauben können, auch in den internationalen Testwertungen hat der Ego-Shooter von Machine Games durchaus überzeugen können.

Bereits vor der Veröffentlichung des Titels haben die Verantwortlichen von Bethesda Softworks weitere Download-Erweiterung angekündigt, welche nun konkreter vorgestellt wurden und sogar einen Erscheinungstermin spendiert bekommen haben. Die Inhalte sind im 25 Euro teuren Season-Pass enthalten, können jedoch auch einzeln erworben werden. Insgesamt sollen euch die Erweiterungen neun weitere Spielstunden unterhalten können.

DLC-PLäne im Überblick:

Episode Null

Enthalten in Vorbestellung und Season Pass. Jetzt erhältlich.

Episode Null stellt Joseph Stallion, Jessica Valiant und Gerald Wilkins und ihren Kampf in Amerika vor. Setzt in der Mission dieses ersten DLCs ihre einzigartigen Fähigkeiten und ihre Waffensammlung gezielt ein, um euch durch die Reihen des Regimes zu kämpfen.

Die Abenteuer des Revolverhelden Joe

14. Dezember

Als ehemaliger Profi-Quarterback Joseph Stallion pflügt ihr durch die Reihen der Regimesoldaten – von den Ruinen Chicagos bis in die Weiten des Weltalls!

Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod

30. Januar

Als ehemalige Geheimagentin Jessica Valiant infiltriert ihr Regimebunker in Kalifornien und lüftet das Geheimnis von Operation San Andreas!

Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins

März 2018

Als US-Army-Held Captain Gerald Wilkins unterbindet ihr die Operation „Brennglas“ in Alaska!