Wolfenstein 2 – The New Colossus, der germanische Review!

Meine verehrten Kammeraden und Kameradinnen, morgen ist es so weit. Das ketzerische Werk der Mannen von Bethesda Zenimaxx, Wolfenstein 2 – The New Colossus, erscheint. In diesem Werk wird erneut der Verräter und schwerverbrecher Terror Billy versuchen das germanische Regime zu Fall zu bringen. Im Namen des germanischen Regimes, des großgermanischen Reiches fordern wir sie hier und heute auf, das Werk sofort aus dem Handel zu entfernen. Kaufen sie sofort alle Kopieen dieses gewaltverherrlichenden Ketzerwerkes damit das germanische Gedankengut nicht geschädigt wird! Damit alle guten Bürger unseres Reiches auch wissen worum es geht hier erstmal ein paar bewegte Bilder…

In wolfenstein The New colossus erleben wir wie unser Freund Terror Billy wieder aufsteht. B.J. ist zwar total im Eimer und so gut wie tot, aber was ein echter Amerikaner ist, der lässt sich nicht unterkriegen, auch nicht von einem Rollstuhl und dem Sensenmann im Nacken. So beginnt eine neue Geschichte rund um das verrückte Ballerspektakel das eigentlich mit dem klassischen Wolfenstein nicht mehr viel zu tun hat, außer das man es als Spielautomaten im Hauptquartier des Wiederstandes findet. Wir haben Wolfenstein 2 The New Colossus für euch ausgiebig getestet und können euch mittlerweile sagen ob es sich lohnen wird bei diesem Spiel zuzuschlagen oder eher nicht.

Die hier gezeigten Bilder entstammen Pressequellen und stellen ein realistisches Bild des von uns erfahrenen Spieles dar. eine 100%tige Übereinstimmung kann aber nicht garantiert werden.