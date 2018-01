Wo liegt der Reiz der „Dark Souls“-Reihe?

Die Hardcore Action-Rollenspiel Reihe „Dark Souls“ aus dem Hause From Software gehört definitiv zu den spannendsten und härtesten Rollenspielen der letzten und aktuellen Konsolengeneration. Doch wo liegt eigentlich der Reiz der Spielreihe, die so viele Spieler weltweit zu begeistern weiß? Genau dieser Frage sind die Kollegen von Over the Moon nachgegangen und haben eine neue Videoreihe unter dem Namen „Developer Insights“ gestartet. Im ersten Video beleuchten sie den Reiz, welche die „Dark Souls“-Reihe ausübt.

Viele Publisher und Entwickler haben längst erkannt, dass die „Dark Souls“-Reihe nicht nur etwas für Hardcore Gamer ist und somit aus der Nischenecke herausgefunden hat. Dementsprechend greifen immer mehr zur „Souls“-Formel und versuchen auf der Erfolgswelle mit zu schwimmen. Ist es der hohe Schwierigkeitsgrad? Die spannende Mehrspielerkomponente? Die Spielmechanik? Die dichte Atmosphäre? Was ist es, dass die Spieler so an die Reihe fesselt und begeistert?

Die Antworten auf diese Fragen seht ihr im unten eingebunden Video „Developer Insights“ der Kollegen von Over the Moon. Habt ihr die „Dark Souls“-Reihe auch gespielt? Was hat für euch den Reiz ausgemacht? Teilt es uns doch im Kommentarbereich mit.