WiLD zeigt sich auf Off-Screen Screenshots

Erinnert ihr euch noch an das großartige Projekt WiLD von Michel Ancel, welches exklusiv für die Playstation 4 erscheinen soll? Michel Ancel ist besser bekannt für die Schöpfung von Beyond Good& Evil und Rayman. Er arbeitet derzeit mit seinem eigenem Studio Wild Sheep Studio an WiLD, aber auch ein Beyond Good & Evil 2 befindet sich in Entwicklung. Zuletzt hörte beziehungsweise sah man etwas von WiLD auf der Paris Games Week 2015, dort wurde ein Gameplay Trailer präsentiert, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen gerne noch einmal ansehen könnt.

Da die letzten Informationen zu dem Titel bereits so lange zurück liegen, fing Michel Ancel an auf seinem Instagram Account Off-Screen Screenshots von WiLD zu veröffentlichen, um die Fans zu beruhigen und ihnen zu zeigen, dass der Titel sich glücklicherweise immer noch in Entwicklung befindet. Einen Erscheinungstermin hat WiLD leider immer noch nicht erhalten.

