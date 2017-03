„What Remains of Edith Finch“ wird am 25.April 2017 veröffentlicht

Die Entwickler von Giant Sparrow und Publisher Annapurna Interactive kündigten an den Titel „What Remains of Edith Finch“ nach 4 Jahren an Entwicklungszeit endlich am 25.April 2017 für Playstation 4 und den PC veröffentlichen zu wollen. Zuletzt entwickelte das Studio Giant Sparrow den hoch gelobten Playstation-Exklusivtitel „The Unfinished Swan“.

Hört ihr das erste mal von dem Titel? Kein Problem, hier ist eine offizielle Beschreibung aus dem Playstation-Blog:

„In der schönen und unheimlichen Wildnis von Washington State droht die unheilvolle Vergangenheit der 17-jährigen Edith Finch ans Tageslicht zu kommen …

Gemeinsam mit Edith machst du dich in zahlreichen Kapiteln auf eine Reise in die Vergangenheit der Familie Finch und kommst den makabren Umständen auf die Spur, die das Verschwinden der einzelnen Generationen umgeben. Du siehst die einzigartigen Geschichten durch Ediths Augen und interagierst in verschiedenen Epochen mit ihrer Umgebung – dabei findest du heraus, warum sie die letzte noch lebende Finch ist.“

Das Spiel soll digital (PSN oder Steam) zu einem Preis von 19,99€ angeboten werden. Unterhalb des Artikels seht ihr den zuletzt veröffentlichten Gameplay Trailer.

