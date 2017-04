Wertungsübersicht zu Yooka-Laylee verfügbar

Playtonic Games werden ihren per Kickstarter finanzierten 3D-Platformer Yooka-Laylee am 11.April 2017 für die Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlichen. Eine Nintendo Switch Version soll so schnell wie möglich folgen. Das Spiel soll an den N64 Klassiker „Banjo-Kazooie“ erinnern und versucht an dessen Erfolg anzuknüpfen.

Die ersten internationalen Kritiken hinterlassen einen etwas durchwachsenen Eindruck, bemängelt werden vor allem die Steuerung und die Kameraführung, welche die Spielerfahrung schon mal trüben können. Darüber hinaus kommt es gelegentlich zu plötzlichen Schwierigkeitsanstiegen. Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass der Titel es schafft den Charme der Klassiker einzufangen und ein abwechslungsreiches Abenteuer bietet.

Wertungsübersicht:

