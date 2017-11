Werden Devil May Cry 5 und Soul Calibur 6 auf der PSX 2017 enthüllt?

Auf der diesjährigen Playstation Experience sollen laut einem Insider die beiden Spiele Devil May Cry 5 und Soul Calibur 6 enthüllt werden. Über das Reddit-Forum untermauert der Insider seine Glaubwürdigkeit damit, dass dieser zuvor bereits die Infos zum kommenden „Fighter Pack #3“ zu „Injustice 2“ enthüllt habe.

Darüber hinaus gibt es auch bereits die ersten Infos zu den Spielen, so sollen in „Devil May Cry 5“ neben Dante auch Vergil und Nero spielbar sein, jedoch ist sich der Insider nicht sicher, ob man die Charaktere bereits zur PSX 17 enthüllen wird. „Soul Calibur 6“ soll für Playstation 4, Nintendo Switch und den PC erscheinen, die Xbox One Version wurde von den Quellen nicht genannt.

Bedenkt bitte, dass es sich hier um Informationen handelt ohne nennenswerten Quellen und deshalb als Gerücht abgetan werden sollte. Zuvor berichteten wir bereits, dass Sid Shuman die Erwartungen der Fans etwas drosselte und aussagte, dass die diesjährige Keynote kleiner ausfallen werde.

Die Playstation Experience 2017 findet am 09. und 10.Dezember 2017 statt. Die Keynote wird 9. Dezember 2017 um 5 Uhr unserer Zeit veranstaltet. Wir sind gespannt zu sehen was Sony dieses Jahr präsentieren wird.