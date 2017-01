Wer nicht will… Resident Evil 7 bei Gamestop zurückgeben

Fans von Resident Evil erwartet bei Gamestop nun ein ganz besonderes Angebot. Dazu müsst ihr das Spiel natürlich bei Gamestop gekauft haben und zwar bis zu 3.2.17. Wenn ihr das Spiel bis dahin gekauft habt hat Gamestop ein interessantes Rückgabeangebot für euch.

Ab 24. Januar gibt es bei GameStop die perfekte Trade in Aktion für Resident Evil -Fans

Kunden die bis zum 3.Februar ein Exemplar von Resident Evil bei Gamestop gekauft haben können dieses bis zum 13.Februar 2017 wieder zurückgeben und erhalten dafür ein Guthaben von 50 Euro. Das Guthaben kann natürlich sofort wieder in neue Spiele umgesetzt werden. Wer sich also Resident Evil gekauft oder bestellt hat und nicht zufrieden ist, oder das Spiel schnell durchgespielt hat bekommt ein relativ gutes Angebot bei Gamestop. Einziger Wehrmuthstropfen: Geld gibt es wohl keines, zumindest nicht in Bar. Aber Ware im Wert von 50 Euro (Gamestop Preise).

Gefällt mir: Gefällt Lädt…