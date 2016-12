Wenn Roboter vom Himmel fallen – Titanfall 2 im Test

Der aktuelle Test zu Titanfall 2 hat bei uns leider ein wenig länger gedauert, gesundheitlich bedingt war ich in den letzten Wochen sehr angeschlagen, daher hat sich leider einiges ein wenig verzögert. Dennoch wollen wir euch natürlich den Test zu Titanfall 2 nicht vorenthalten. Dank der Tatsache das Titanfall 2 direkt nach Battlefield 1 und kurz vor Call of Duty Infinite Warfare erschienen ist, ist nämlich kein guter Zeitpunkt gewesen, da sich viele Spieler für 1 oder maximal 2 Spiele aus dieser Auswahl entscheiden mussten. Jetzt geht es aber auf Weihnachten zu und wir haben hier sehr viel Zeit mit Titanfall 2 verbracht, also wird es Zeit sich darüber Gedanken zu machen ob das Spiel nicht vielleicht doch unter dem Weihnachtsbaum liegen sollte.

Gestrandet auf einem fremden Planeten setzt ihr euren Kampf an der Front des Wiederstandes fort. Aber es kommt alles anders als geplant. Wie sollte es auch anders sein wird euer Trupp überrannt, euer Trägerschiff abgeschossen und ihr landet im Morast, halb tot und zwischen den Leichen eurer Kumpane. Euch bleibt nun nichts anderes über als den Titan eures Kommandanten zu nehmen, ihn wieder ans laufen zu bringen und zu hoffen das ihr irgendwie durchkommt. Doch die Mission soll anders werden als ich euch das vorgestellt hattet, denn der Feind hat eine Waffe erschaffen die nahezu das Ganze Universum ausradieren könnte. Ihr müsst also wieder einmal versuchen die Galaxy zu retten. Ob das Laune macht haben wir für euch natürlich herausgefunden…

