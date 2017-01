WEITERE DETAILS ZU DIGIMON WORLD: NEXT ORDER ENTHÜLLT

BANDAI NAMCO Entertainment Europe hat am Wochenende weitere Informationen zum kommenden DIGIMON WORLD: NEXT ORDER veröffentlicht. Neue Digimon, eine neue Story, neue Dungeons und vieles mehr erwarten die Spieler!

Während eines brandneuen Dungeons im Dimensional District gibt es Armageddemon, ein mächtiges Mega-Form Digimon, zu entdecken. Sobald Spieler den Story-Modus beendet haben, werden sie Armageddemon besiegen müssen, um die Digiwelt zu retten. Meicoomon und Maycrackmon (beide aus Digimion Adventure Tri.) tauchen in der Digiwelt für neue Abenteuer auf. Zusätzlich werden Spieler Netzwerkkämpfe dank der Dimensional Box in Jijimons Haus erleben. Hier treten Spieler in einer Retro-Atmosphäre gegen andere Spieler an und können mit gewonnenen Punkten verschiedene Belohnungen freischalten.

Nach Veröffentlichung des Spiels wird es dank eines kostenlosen DLCs neue Inhalte geben. Piedmon, Myotismon und der fürchterliche Boltboutamon werden während eines mysteriösen Events auftauchen. Verschiedene andere Events, die unterschiedliche Digimon wie Piedmon, Tukaimon oder Sorcermon bieten, sind auch verfügbar.

