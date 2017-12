Weihnachtsgewinnspiel Teil 3

Da wir auch in diesem Jahr immer noch total begeistert sind von Playstation VR verlosen wir auch dieses Jahr wieder tolle VR Preise. Ob ihr schon ein Playstation VR System habt, gerade eines gekauft habt oder eines zu Weihnachten bekommen wollt, wir haben für euch schon jetzt 2 tolle Preise die ihr sicherlich gebrauchen könnt!

Im vergangenen Jahr hat Playstation VR endlich angefangen ein bisschen Fahrt aufzunehmen, 2 der besten VR Titel haben wir ab heute für euch in der Verlosung. Wir starten das Gewinnspiel jetzt sofort und beenden es am Freitag den 22.12.2017. Damit es fair zugeht nimmt jeder Kommentar an der Verlosung teil, der bis dahin unter diesem Beitrag eingegangen ist. Natürlich nehmen nur sinnvolle Kommentare teil, wer einfach nur durchnummeriert oder sinnlosen quatsch wie „qwpueobpb“ schreibt, dessen Los ist natürlich ungültig. Ihr dürft euch gerne hier unterhalten und über VR diskutieren.

Gewinnspiel Start: Jetzt sofort

Was müsst ihr tun? Kommentare abgeben unter diesem Artikel

Wie lange läuft das Gewinnspiel? Bis 22.12.2017 23:59:59

Wie wird ausgelost? Per Zufallsgenerator werden die beiden Preise unter allen sinnvollen Kommentaren verlost!

Was gibt es zu gewinnen?

Ihr könnt 2 Spiele für Playstation VR gewinnen:

1 x Sparc

1 x Doom VFR

Was müsst ihr machen!?

Wir verlosen unter allen Kommentatoren hier die Spiele. Der Zufall entscheidet. Das Gewinnspiel bei Facebook zu teilen, unserer Facebook Fanseite als Fan zu folgen und Kommentare bei Facebook, sowie das markieren von Freunden und Bekannten die auch gewinnen sollten, sorgt für Extrachancen! Voraussetzung für die Gewinnzustellung ist natürlich im Falle von Doom VFR der erfolgreiche Nachweis der Volljährigkeit. Wir behalten uns vor den Gewinn zurückzuziehen wenn es irgendwelche Zweifel am Alter geben sollte, alternativ kann gegen Kostenübernahme auch der Spezialversand (Postbote prüft Ausweis) eingeleitet werden, falls ihr uns aus irgendwelchen Gründen eure Ausweisdokumente nicht zukommen lassen wollt/könnt.

Wichtig:

Weitere Gewinnspiele folgen in den nächsten Tagen kurzfristig!