Weihnachtsgewinnspiel die Zweite

Fröhliche Vorweihnachtszeit alle zusammen,

Der Gewinner unseres ersten Weihnachtsgewinnspieles steht bereits fest, darum wollen wir uns gleich ans zweite wagen, damit hier auch keine Langeweile aufkommt. Wir haben diesmal einen ganz besonderen Preis für euch, der sogar limitiert ist. Novobox, der Hersteller für individuelle Steelboxen hat seinerzeit auf der Gamescom eine Steelbook Sammeledition von Mittelerde: Schatten des Krieges verteilt. Von diesem exklusiven und auf 2600 Stück limitierten Steelbook haben wir gleich zwei für euch! Wenn die Klappe dieses Mal fällt wählen wir also 2 Gewinner aus.

Das exklusive Steelbook von Novobox enthält neben dem wunderbar gestalteten Steelbook eine Karte die die Nummer der Steelbox belegt sowie ein Metallschild im Mordor Design und eine Goldmünze aus dem Spiel. Natürlich ist die Goldmünze nur eine Replik und kein echtes Gold, also nicht enttäuscht sein wenn euer Juwelier die nicht annimmt 😉 Dennoch handelt es sich hierbei um eine Box die seltener und exklusiver kaum sein könnte. Es existieren lediglich 2600 Boxen insgesamt. Diese Boxen haben wir für euch direkt von der Gamescom mitgebracht. Die wenigen, die im freien Handel (ebay und co.) erhältlich sind werden teilweise bereits jetzt zu unverschämten Preisen gehandelt.

Für Fans und Sammler ist diese Steelbox ein absolutes Must have!

Also seid dieses Mal auch alle dabei!

Wir starten dieses Gewinnspiel natürlich wieder sofort, aber mit abgeänderten Regeln!

Da wir dieses Mal 2 Preise verlosen werden wir es genauso machen wie beim letzten Mal, nur einen Gewinner oder eine Gewinnerin wird per Zufallsgenerator gezogen. Wir möchten euch also wieder bitten hier Kommentare zu hinterlassen, wie, warum und weshalb ihr den Preis gewinnen solltet, was ihr von uns, oder dem Spiel haltet und und und… euch fällt schon etwas ein. WICHTIG: Es werden nur sinnvolle Kommentare akzeptiert. Wer einfach nur irgendwelchen Unsinn hier rein schreibt, zum Beispiel seine Kommentare einfach durchnummeriert hat keine Chance. Wir geben euch wieder einen Tag vor, an dem das Gewinnspiel diesmal spätestens enden wird. Bis zu diesem Tag werden wir irgendwann ein Ende setzen. Das kann in einer Stunde sein, oder auch 10 Minuten vor Tagesende, das bleibt offen! Wenn ihr die Facebook Fanseite von Playstation Choice im Auge behaltet bekommt ihr sicherlich ein paar Hinweise wann wir zuschlagen!

Wenn ihr einmal da seid könnt ihr natürlich gerne ein „gefällt mir“ dalassen, müsst ihr aber nicht, wir zwingen niemanden dazu das wir ihm/ihr gefallen 😉

Ist das Gewinnspiel einmal zuende werden wir noch einen zweiten Gewinner oder eine zweite Gewinnerin per Zufallsgenerator auslosen! Als Gewinner bekommt ihr von uns eine E-Mail und solltet uns innerhalb einer Woche eure Adresse mitteilen, damit wir den Gewinn zustellen können, anderenfalls verfällt der Anspruch auf den Preis und wir verlosen neu.

Das Gewinnspiel startet: Jetzt sofort (10.12.2017)

Das Gewinnspiel endet: spätestens Donnerstag den (14.12.2017) oder davor

Wenn ihr Tipps haben wollt wann das Gewinnspiel genau endet, dann schaut auf unserer Facebook Fanpage vorbei!