Weidmanns Heil – Hunter Call of the Wild im Test

Bereits vor einigen Wochen haben wir unser persönliches Exemplar von Hunter – Call of the Wild erhalten. Der Jagd Simulator von Avalanche Studios will uns erneut in ein virtuelles Jagdgebiet schicken um dort unsere Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Viele Jagdspiele gab es bereits auf PS3 und die meisten konnten uns weniger begeistern. Wir lassen uns aber immer gerne eines besseren belehren, also haben wir uns auch Zeit genommen um Hunter – Call of the Wild ordentlich unter die Lupe zu nehmen, denn wer jemals in seinem Leben richtig gejagt hat, der weiß Eines: jagen erfordert auf jeden Fall Zeit und Geduld.

Alleine der Trailer zu Hunter – Call of the Wild verspricht uns schon einmal ein zumindest optisch Atemberaubendes Spielvergnügen. Natürlich sind Trailer Trailer und nicht mehr. Zu oft mussten wir in den letzten Jahren merken das ein guter Trailer noch lange kein brauchbares Spiel ausmacht (siehe No Mans Sky). Wir haben jedenfalls auch einen echten Jäger zu Rate gezogen, den wir in unserem Bekanntenkreis haben und haben ihm das Spiel vorgeführt. Dazu aber später mehr.