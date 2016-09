Warum Watchdogs 2 einfach besser ist!

Fans des ersten Watchdogs Teils, so wie wir, stellen sich zwar eigentlich nicht die Frage ob Watchdogs 2 gut werden kann, aber trotzdem erklärt uns Ubisoft in einem ausführlichen Video anhand von 10 Punkten warum Watchdogs 2 größer und besser ist als der erste Teil. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den ersten Teil >> Unser Test hier << der war ja damals sehr stark in der Diskussion und wurde teilweise so stark verrissen das man schon von anfang an nicht glauben konnte das es sich um die Wahrheit gehandelt hat. Damals gab es einen regelrechten Shitstorm gegen das Spiel, das angeblich schon Wochen vor dem Release getestet worden sein sollte und unspielbar war. Alles Mumpitz, wie sich herausstellte war Watchdogs sogar ein verdammt gutes Spiel.

Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die geilste Watchdogs Werbeaktion ever! Schaut doch nochmal rein… Vielleicht ist jetzt auch nochmal der richtige Moment günstig nachzuschauen was im ersten Teil passiert ist. Amazon.de Widgets

Gefällt mir: Gefällt Lädt…