Warcraft DVD & Bluray mit Downloadcodes

Bereits im Mai diesen Jahres haben wir euch erzählt das ihr mit dem Film Warcraft (Trailer weiter unten) auch eine Gratis Version von World of Warcraft erhalten werdet. Entwickler Blizzard Entertainment hat sein Versprechen jetzt eingelöst und jeder DVD, Bluray oder 4K Bluray liegen jetzt Downloadcodes bei. Spieler die einen PC oder einen MAC nutzen bekommen demnach einen Gratis Code für World of Warcraft, das Basisspiel. Heroes of Storm Spieler erhalten den Held Gul´Dan Gratis und Hearthstone Spieler dürfen sich über den Charakter Medivh freuen.

Trotzdem müsst ihr schnell sein, denn die Codes sind ledilgich bis zum 1.Oktober 2016 gültig und können unter Warcraft.com/Movie eingelöst werden. Wir haben es selbst nicht getestet aber wahrscheinlich müsst ihr euch entscheiden welchen Bonus ihr nutzen wollt. Wenn ihr einen Code eingelöst habt könnt ihr uns ja bescheid geben!

